抹布水煮麵！老闆認了：畫面和員工說法不符「頂多石牌店不做」

記者黃士原／台北報導

一名外送員4日在臉書發文指控，志明牛肉拉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引發民眾熱議，今（5）日則是臨時暫停營業。老闆表示，他需要時間去了解事件真相，所以今日先不營業，如果最後結果是他們店的錯，那他會認錯，「頂多石牌店就關掉不做了！」

▲志明牛肉拉麵石牌店。（圖／記者黃士原攝）

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老闆表示，昨天跟大家澄清說明是換煮麵水一事，這石牌店裡員工跟他說的，但後來外送員新影片卻與員工說法不符，因此他要再調閱相關監視紀錄與找員工詢問清楚，但該名員工今天卻聯絡不上，所以先石牌店先暫停營業，他會繼續聯絡及調閱相關監視紀錄，明天開記者會統一說明。老闆也強調，「如果是他們的錯就會認錯，頂多石牌店就關掉不做了！」

▲有外送員爆料志明牛肉店店員將抹布水扭進煮麵水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

有名外送員在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日中午約11點50分前往志明牛肉拉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，大約11點58分意外拍到店員用抹布擦拭餐檯，接著將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

之後爆料外送員再透過「爆料公社」App公開4段總計12分鐘的影片證明，從他到店裡取餐等餐，到目擊抹布水下鍋繼續煮，再到他離開，那鍋煮麵水都有在使用，「一直到我離開都有在煮，根本沒有什麼換水一說。」在其中一段影片中，店員先是拿起菜單看一下，接著用抹布擦拭餐檯，然後將抹布水擰進鍋裡，暫時離開一下便又回來，抓了一把食材丟進鍋裡煮，最後裝進碗裡。