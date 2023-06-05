政壇性騷連環爆　林靜儀談政府20年來努力：形塑更性別友善的社會

▲立法院議場。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

政壇「#MeToo」風暴擴大，而標榜進步價值的民進黨竟也爆出吃案，引來各界批評，連自己人都看不下去。對此，民進黨主席賴清德除了致歉，更提出「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案。民進黨立委林靜儀則分享了台灣這20多年來通過的性別平等相關法律，「我們在一步一步形塑更性別友善的社會。」

林靜儀指出，從2002年開始，我國通過兩性工作平等法、2004年通過性別平等教育法、2005年通過性騷擾防治法、2006年建立性別主流化國家機制、2019年通過婚姻平權、2021年通過跟蹤騷擾防治法、2023年通過妨害性隱私及不實性影像罪。「今年的 #MeToo 我相信也是讓社會更好、更友善的一步。一起把這個責任扛下來」。

政治圈性平爭議不斷延燒，引爆成政治圈的「#MeToo」事件，從一開始民進黨爆出「女黨工指控導演輝哥襲胸」，而後多名前黨工接連跳出來揭發；而國民黨立委傅崐萁也被爆出在擔任花蓮縣長時，性騷資深記者董成瑜。

對於性騷爭議，國民黨啟動調查程序。針對調查方式，國民黨文傳會發言人楊智伃指出，會向當時在場目擊者求證，以此撰寫調查報告，並送交考紀會研議處置。黨務人士則補充，國民黨已依法設置性平申訴專線及信箱，強調會依法行事，過程絕對保護關係人的個資與隱私。

民眾黨方面，黨主席柯文哲說，比較理想應該是像衛福部把這些案例收集出來，思考在制度面上怎麼減少，要預防發生，或是萬一發生了怎麼去快速處理，這比較重要。

柯文哲指出，台灣常常是這樣，每次出現案子，最多就找個女巫來燒死，然後什麼事都沒做，下次又重來，系統性改進是比較欠缺的文化。