至少5人受害！前藍營智庫被控性騷　深夜致歉：震驚、羞愧也有感激

▲曾柏文遭指控性騷擾。（圖／翻攝自曾柏文Facebook）



記者杜冠霖／台北報導

繼國民黨立委傅崐萁傳出8年前性騷董姓資深媒體人，在餐會當眾強抱又吻頭；4日國民黨再有多位受害人出面指控，稱智庫研究員曾柏文長期性騷女性。而曾深夜致歉，並表示，為過去因為分寸失當，感到被冒犯的女性道歉，「前夜自己讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，同時感到震驚、羞愧，也有感激。我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識。」

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，著有《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》等作品的作家吳曉樂4日透過臉書控訴，曾柏文長期性騷擾女性，自己收到至少5位曾有類似經歷的女性的私訊，「為什麼女性只是想好好寫稿，參與公共討論，卻得面對你的碰觸、暗示、邀約？」現也有多位女作家、記者出面控訴類似的經歷，引發藝文圈譁然。

曾柏文經常在臉書上以「Albert Tzeng」的名稱發表時事評論觀點，他曾在國民黨主席朱立倫擔任新北市長期間，成為新北市政府參議，也曾於國民黨立委江啟臣擔任黨主席期間，擔任改革委員會「兩岸論述」組成員，亦曾擔任香港媒體《端傳媒》評論總監。

曾柏文表示，「要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧。」

曾柏文指出，自己大約是2015年前後，聽到「我是性騷擾慣犯」的說法。坦白說，第一時間我十分錯愕，「並聯想到不久前，我寫文章得罪某人後，對方透過網路小帳影射我私德不佳的貼文。當時我防衛性地以為，這只是毀謗、造謠。」

曾柏文指出，在當時自己的認知中，性騷擾是未經對方同意的觸碰、摸臀、襲胸、強抱，或著動輒開黃腔、性羞辱，不斷提出性索求這些，「我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；我覺得違反對方意願的暴力強迫，是對自身的羞辱。」

曾柏文指出，自己記得小時候，看到一些長輩，公然對年輕女同事勾肩、搭背，開黃腔帶來的噁心感，「我也無法這樣物化女性。」

曾柏文指出，直到有次開車送某位女性友人回家路上，「談起我的困擾，後來抵達時，我先把車停在路邊想把話談完。她忽然告訴我：你知不知道光是這樣夜裏停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼——因為不確定對方下一步想做什麼？」「她進一步追問：你到底有沒有意識到，你的頭銜與文化資本，可能會讓一些女生在你面前，難以說出自己的不自在？或許你看到的樂意，裡面其實是不願意？」

「我被電到啞口無言。」曾柏文指出，那天晚上開車回去路上特別難受。許多老朋友都知道，「我樂於與人深談各種話題，且多年來我習慣在車上聊天——方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩；我但我確實不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑。」

曾柏文指出，後來在 Metoo 浪潮中，自己讀到許多女性成長過程中，來自男性的傷痕與恐懼。 想到這些年來，「不知道有多少人曾在我身邊經歷過這樣的內心劇場，我卻不自知，我羞赧到全身發熱。」

曾柏文指出，自己更沒意識到，自己的身份轉變，如何影響與他人的權力關係。「當我一如繼往，期待熱切深切的對話交流時，可能早替對方帶來難以言說的不自在。如同她說的，我以為的樂意，可能藏著不願意。我竟然有這麼大的盲點。」

曾柏文指出，2017年，自己回台中照顧父親時，重省了與人互動的分寸邊界，「此後我盡量避免與陌生女性在封閉空間獨處，也收斂過去對人的熱情；在與人相處上，也傾向於拉開更多的空間距離。我甚至不敢再去讚美異性的外貌穿著，擔心被視為一種言語騷擾。」

曾柏文指出，從2015這八年來，自己持續看到一些人在臉書不時暗諷，如錐刺心；出席活動，也擔心是否看到鄙夷的白眼。而即便「性騷」之說未公開，也從未遠離，且總會傳到長官耳裡。

曾柏文表示，前夜自己讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，「我同時感到震驚、羞愧，也有感激。因為從2015年聽聞對自身指控這八年來，這是我首次看到願意出來現身說法的受害者——即便當年我自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此我立即去訊道歉。」

曾柏文指出，自己也重申為過去因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉，「最後關於我的婚姻，我只能說，這段跨境婚姻曾遇過的困難波折，並非多數人能夠想像。我們曾面對難關，也都曾心灰意冷，甚至認真討論過離婚；但最終都挺過去，也找到更深的平衡基礎。我深愛我的妻女，並希望他們不被外界打擾。」