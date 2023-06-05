曾柏文長文回應性騷指控　學者看完嘆：恐怕招來更多批評

▲國民黨也被爆有性騷案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前國民黨智庫研究員曾柏文遭爆涉性騷擾，除了約女性在車上聊天，並對女性身體「靠得很近」，還會把手放在膝蓋或肩膀輕拍，至少有5人受害。對此，曾柏文深夜道歉，成為這波政壇「#MeToo」風暴中，第一位長文回應的嫌疑人。不過，加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，曾柏文的說法避重就輕、難以服人，恐怕將會招來更多批評。

著有《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》等作品的作家吳曉樂4日透過臉書控訴，曾柏文長期性騷擾女性，自己收到至少5位曾有類似經歷的女性的私訊，「為什麼女性只是想好好寫稿，參與公共討論，卻得面對你的碰觸、暗示、邀約？」現也有多位女作家、記者出面控訴類似的經歷，引發藝文圈譁然。

曾柏文則回應，2015年前後，就有聽到自己是性騷擾慣犯的說法，他第一時間十分錯愕，並防衛性地以為，這只是毀謗、造謠。直到有次開車送某位女性友人回家路上，談起他的困擾，後來抵達時，還先把車停在路邊想把話談完，對方卻忽然說，「你知不知道光是這樣夜裏停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼——因為不確定對方下一步想做什麼？」

曾柏文指出，他多年來就習慣在車上聊天，因為方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩，而他不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑，也沒意識到，自己的身份轉變，如何影響與他人的權力關係。當他一如繼往，期待熱切深切的對話交流時，可能早替對方帶來難以言說的不自在，而如今看到當時受害者的指控，「即便當年我自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此我立即去訊道歉。我也重申為過去我因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉。」

對於曾柏文的說法，沈榮欽表示，他的說法避重就輕、難以服人，恐怕將會招來更多批評；而指控曾柏文性騷的吳曉樂更批評他「說謊」。