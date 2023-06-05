前藍營智庫被控性騷5人道歉　受害者氣哭批：說謊

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前藍營智庫曾柏文被控性騷5人道歉　受害者氣哭批：說謊

記者黃翊婷／綜合報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，4日國民黨多位受害人出面指控，智庫研究員曾柏文長期性騷女性，至少有5人受害。雖然曾柏文深夜在臉書發文致歉，但其中一名受害者看完文章之後，怒批曾說謊，「我這幾天都沒哭，因為我相信曾先生會認真道歉，但方才朋友傳給我他的道歉文時，我竟然氣到哭了。太粗糙了，太廉價了，太不成比例了。」

▲▼曾柏文。（圖／翻攝自曾柏文Facebook）

▲曾柏文被控性騷擾，出面道歉卻讓受害者氣哭。（圖／翻攝自曾柏文Facebook）

針對被控性騷擾一事，曾柏文在臉書以「Albert Tzeng」的名稱發布一篇道歉長文，坦言大約是2015年左右聽聞自己被形容成性騷擾慣犯，當下十分錯愕，以為是只是毀謗、造謠，後來有一次送女性友人回家，想先把車停在路邊把話談完，卻被告知這樣的行為會讓女性感到恐懼。

曾柏文指出，後來在Metoo浪潮中，讀到許多女性在成長過程中，受到來自男性的傷痕與恐懼，想到這些年來，「不知道有多少人曾在我身邊經歷過這樣的內心劇場，我卻不自知，我羞赧到全身發熱」、「要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉，過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧」。

然而，這篇道歉長文公開之後，其中一名受害者卻在臉書發文痛批曾柏文說謊，「我這幾天都沒哭，因為我相信曾先生會認真道歉，但方才朋友傳給我他的道歉文時，我竟然氣到哭了。太粗糙了，太廉價了，太不成比例了。」

該名女性表示，希望曾柏文回想一下，可能是在2010年左右，他在德國、荷蘭、新加坡、英國、台灣分別做了什麼，2010年至2014年間還有留學生曾經試圖在社群說出他的事情，「我希望曾先生回想一下，2014年，熟悉你手法的女性問說，你最近好像跟XXX在臉書有互動，你不會約她出去吧？你說不會，沒多久再把我約出去（我多年來也以為自己多想了，聽到這段才相信自己當下隱約不適的直覺）。你真的有你所言稱的那麼無知嗎？不去約工作上有一定上對下關係的女性，在車廂裡傾聽你的婚姻煩惱，傾聽你覺得兩人可能有多麼投契，有那麼難嗎？」

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