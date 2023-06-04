姚惠珍：沒聽過台灣女生沒被性騷過！　「你們男生多糟糕」

記者邱晟軒／綜合報導

藍綠兩黨接連被爆出性騷擾性平案件，甚至有吃案的事件，掀起各界譁然。對此，媒體人姚惠珍在政論節目上，對民進黨前副秘書長許嘉恬進行了嚴厲批評，她表示無法接受許嘉恬對加害者的保護和對受害者的忽視，呼籲台灣社會重新檢討性平問題，她更感嘆，沒聽過台灣女生沒有被性騷擾過。

姚惠珍日前在政論節目《關鍵時刻》上痛批民進黨前副秘書長許嘉恬，她認為最令人難以接受的是，在任命許嘉恬擔任婦女部主任時，特別安排她這個位置。作為一個女性，如果下屬遭遇性騷擾問題，人們期望長官能夠站在受害者一方。然而，許嘉恬今天的所作所為與她在過去三十年或五十年中在電視上所見到的情況完全一致，那就是有權勢的人幫助他們的長官發言、護航。

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬涉吃案性騷案件。（圖／記者李毓康攝）

姚惠珍接著提到，民眾黨過去也發生類似的案例，當時辦公室主任也是女性。姚惠珍坦言，這樣的巧合讓她非常不理解，在職場的性騷擾文化中，為什麼遇到類似情況時「這些女長官永遠都在幫加害者講話，替加害者擦屁股」，本同為女性，然而這些女長官的的同理心在權力架構裡卻完全不見了，似乎她們為了保住自己的職位，為了向上層表達自己的忠心，而選擇犧牲或忽視本應支持受害者女性的立場。

姚惠珍進一步提到，台灣女生的成長過程裡面，「我還真沒有聽過，有誰沒有被性騷擾過」。她質問道，「你們男生難道不知道自己有多糟糕嗎？」這種情況在各個方面都有，從念書、出社會工作、遇到長官，她自己在媒體圈所見到的例子非常多。

姚惠珍最後呼籲，特別是台灣男性，應該反思一下，台灣需要重新檢討，無論是在職場還是任何關係中，男性應該尊重性別平等，重新學習如何尊重女性。