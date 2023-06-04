「梅雨滯留鋒」緩步逼進　周三起天氣越來越差！可能還有颱風攪局

▲台灣附近海面正有梅雨鋒面、熱帶系統等逐漸發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天是未來一周天氣相對最穩定的時間，不過中午過後各地都須嚴防雷陣雨。周三起天氣越來越不穩定，梅雨滯留鋒面逐漸生成並緩慢往台灣方向靠近，且台灣南方海域為季風槽，已有兩個熱帶雲簇發展中，有機會進一步增強為颱風等熱帶系統。

氣象局預報員廖經翔表示，明後兩天的天氣相對穩定，水氣稍減各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、各山區有局部短暫陣雨，山區可能有局部大雨。

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氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明(5)日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷有出現36度高溫的機率，請注意。

▲明日天氣炎熱，氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

廖經翔指出，周三到周五華南的梅雨鋒面生成，不過仍離台灣較遠，南部、東南部有局部短暫陣雨，午後各地有短暫雷陣雨。周六、日鋒面緩慢往台灣北部海面靠近，水氣逐漸增多，雨區擴大到北部、東北部、南部、東南部，都會有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

此外，中南半島到菲律賓一帶為季風槽，已有兩個熱帶雲簇發展中，有機會進一步增強為颱風等熱帶系統。由於大環境適合熱帶系統發展，只要這兩個系統開始旋轉，後續發展就會較為順利。

廖經翔表示，由於梅雨滯留鋒面及颱風等影響都是下周的事，因此目前預報變動性仍大，且兩者的生成與來台時間都會互相影響，後續發展都還需持續觀察。