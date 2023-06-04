受害者控王丹性侵未遂「非常噁心」　求援助理卻回：只是玩玩

▲當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民運人士王丹遭多人指控性騷擾，台北市議員林亮君的前助理李先生4日出示多張證據，指控王2014年前企圖對他性侵未遂，呼籲王在6月6日前公開道歉，否則將提告。他說，王稱「與我的認知和記憶有巨大的落差」等語是避重就輕、讓人失望，也許對他來說，親吻這樣的行為不是性騷擾而是日常，但為什麼王可以覺得這不叫性騷擾？別人沒有說不要，就可以肆意妄為嗎？其實過去就陸續聽到，王不經同意就觸摸別人身體，甚至認為持續騷擾對受害者來說是種「榮幸」，「對我來說這是非常噁心的事」。

李先生今天上午在林亮君及律師林昀陪同下舉行記者會。李先生表示，他19歲那年，受邀與王丹及其謝姓助理一同赴美，未料王在飯店裡強吻自己，後來更把自己推到床上，試圖解開衣物，當時他一個臨場反應，表示自己剛動完手術，「可不可以老師先不要」，王丹當時確實收手了；然而，事後他向謝姓助理求援，對方卻說「老師是在開玩笑，不要當真，只是玩玩而已」，為什麼這樣的求助可以被當作開玩笑呢？接下來在美國一周多的時間，王丹時不時就有意無意地暗示「今天晚上跟他一起睡」。

李先生並出示幾張證據，2014年5月30日下午4點47分，王丹透過臉書傳訊「在紐約等你」；2014年6月6日上午9點29分（台灣時間），他傳訊息向謝姓助理求助，但謝回覆，王丹只是玩玩，不要當真。他並公布自己在王丹加州住所拍攝的照片，與王丹本人在社群平台公布的房間擺設相同，「如果今天不是他邀請我進他家，我有辦法拍到這張照片嗎？」

對於媒體關注法律追訴期的議題，林昀以委任律師身份說明，因為此案涉及的不只是性騷擾，有機會落入強制性交的範圍，這樣追訴期是20年，追訴期其實是還沒有過的；她補充，就事實討論面，李先生所述的狀況不只有親吻，還有王丹試圖解開自己的衣褲、把李先生推到床上等等的行為，這樣的下一步，在行為上來看，確實有可能是想要做性侵的動作。

此外，有媒體詢問，李先生在臉書發文指控的日期，與美國紐約「六四紀念館」開幕期間重疊？李先生回應，近期接二連三有在民進黨內遭受性騷擾、不當對待的受害者站出來，這才是鼓舞自己發聲的原因，「老實說，9年了，我這9年完全不敢看王丹的訊息，我甚至不知道6月2日那天原來他們有個紀念館要開幕，這個發文時間完全只是巧合」，真正的勇氣是，社會願意友善地回應每個受傷的人，這才是真正讓自己想要發文、陳述當年這段過程的原因。