快訊／不輕縱！傅崐萁涉性騷時「無黨籍」　國民黨仍會啟動調查

▲國民黨立委傅崐萁捲性騷案。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鏡文學總經理董成瑜昨指曾遭前花蓮縣長傅崐萁抱住並親吻她的頭，儘管傅現在是國民黨立委暨中常委，但當時並非國民黨員。對於如何處理傅崐萁性騷疑雲，國民黨文傳會副發言人楊智伃今（4）日回應，該民代已重新入黨，國民黨便會啟動性別平等調查機制程序， 秉持勿枉勿縱精神，堅決捍衛性別平等與女性權益「沒有模糊的空間」。

對於媒體人臉書指控國民黨籍民代傅崐萁於民國 103年間涉及對其性騷擾一事，國民黨文傳會副發言人楊智伃回應表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。

針對當時傅崐萁不是國民黨員，楊智伃強調，該民代遭指控情勢所發生之時期雖非國民黨員，但如今該民代已重新入黨，國民黨便會啟動性別平等調查機制程序，會依據事實與證據妥適處理，社會大眾跟當事人一個合理的交代。

傅崐萁昨晚聲明則表示，他從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾。尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。