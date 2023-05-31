高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

▲原PO兒子因「借用」同學的球鞋忘記歸還，遭到報警提告。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

孩子的教育不能等！一名媽媽抱怨，就讀高三的兒子上體育課沒球鞋，看到同學有多一雙，沒經過對方同意就擅自拿來穿，結果事後忘記歸還，遭到報警提告，令她十分不滿，覺得只是小事而已，沒有必要鬧到這個地步。

原PO在《匿名公社》APP提到，兒子5月初上體育課，因為穿的是帆布鞋，剛好看到同學有多帶一雙球鞋，但對方不在座位上，另一個人就自作主張拿給他，結果他後來忘記親自還給本人，只好放在該名同學的座位下。當天晚上，該名同學到處找鞋子，得知是兒子借用，便上前質問，但因為校門已經關了，教室也鎖了，但對方表示禮拜六有比賽，堅持一定要歸還，雙方傳訊息互嗆大概2小時，最後該名同學報警處理。

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原PO不解，該名同學沒有其他鞋子嗎？而且回家後才發現球鞋不見，背書包沒察覺到重量有異，回家也沒檢查書包，認為對方也有問題，卻全怪罪到兒子身上，感覺很不合理，害得她到警察跟對方媽媽鞠躬道歉，「但他媽反而要我兒子跟她兒子道歉」。

▲原PO覺得都道歉了，要大家幫忙評評理。（圖／翻攝自《匿名公社》）

原PO痛批，她都已經代替兒子道歉了，該名同學卻還不滿意，甚至對他們提告，最後鬧個不歡而散。老師得知後安慰應該會和解，可對方不這麼打算，讓她火冒三丈，「明明就是一點小事情，而且那個同學自己沒錯嗎？」不滿兒子才要人生另一個旅程，莫名其妙就要面對官司，為了一雙球鞋搞得場面難看，「我都道歉了，到底還想要我怎樣？」

沒想到貼文曝光後，反遭大批網友打臉，「大人的水準是這樣，被告剛好而已啦」、「未經允許就拿即是偷，孩子錯了家長還理直氣壯，丟臉」、「有這種家長難怪小孩也這樣」、「小偷就小偷，還能那麼大聲」、「這種智商難怪教出這種兒子」、「會被告也是活該」、「支持同學告到底！好好給法院教育一下！」

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