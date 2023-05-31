新人訂婚用運鈔車押送4314萬聘金現鈔　新郎：本地習俗這兒很常見

記者魏有德／綜合報導

浙江台州一對新人昨（30）日上午舉行訂婚儀式，新郎特別請到一輛運鈔車，在保全人員戒護下，把998萬人民幣（約4314萬新台幣）現鈔及黃金、首飾等聘禮一併送到女方家娶親，引起外界關注。消息傳開後，新郎顏先生表示，「這是本地習俗，在台州很常見，和未婚妻計劃（2023）年底結婚。」

▲浙江台州一對新人訂婚，男方用運鈔車將聘金聘禮押送至女方家中。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，30歲的準新郎顏先生來自浙江溫嶺，未婚妻是台州椒江人。顏先生表示，訂婚儀式上的現金有998萬元（人民幣，下同），銀行聯繫押運公司將錢送到儀式現場。訂婚結束後，這些現金繼續由押運公司的工作人員押運至銀行，存至女方的銀行帳戶。

透過儀式現場影片可以發現，運鈔車保全人員前後戒護，用小推車拉著幾箱充滿喜氣大紅色的箱子，裡面裝滿了人民幣現鈔和金條、首飾等物品，在男女雙方親友的圍觀下，跟著新郎一起進到女方家中。

隨後，男方將聘金和聘禮全數在桌上擺放整齊，只見長桌上一疊一疊的人民幣現鈔整齊地堆在一邊，另一邊則有高級名錶、用透明盒子裝的金條好幾塊、手飾珠寶等則是打開盒蓋擺放在一旁，整張桌面上全是聘金聘禮，讓外界感到「誠意滿滿」。