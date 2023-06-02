月轉1萬當結婚基金！他5年後發現「只剩17元」傻了　女友搞消失

▲存5年的結婚基金只剩17元，讓他欲哭無淚。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

男女交往金錢最好還是要分清楚，若一起存錢，也要定時看一下帳戶。一名男網友抱怨，和女友講好每個月存1萬到結婚基金戶頭，怎料到近日才發現戶頭竟只剩17元，詢問女友錢去哪了，對方反怪他只愛錢，讓他相當傻眼。

原PO在《匿名公社》火大表示，女友把一起存的結婚基金拿去買股票，結果輸光光，直到最近要付餐廳訂金，女友拿不出來，整件事情才爆發，「什麼時候挪用的、什麼時候輸光的都不說，我逼問就爆哭生氣給我看，搞到好像是我做錯事情。」

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原PO透露，和女友每個月各存1萬，5年帳戶裡面少說也破百萬，而帳戶是女友的名字，「現在存款簿、卡片丟給我，嗆婚不結了，罵我只愛錢、不愛她，但重點根本不是這個，我不死心跑去刷本子，裡面只剩17塊，意思就是我5號匯進去的1萬也消失了，錢消失了，她消失了，現在是要逼我也消失嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「確定是股票失敗，還是都被小狼狗拐走」、「應該根本不是股票，大概就是找一個藉口離開，又有錢」、「告吧，有匯款紀錄或許還有機會討回來」、「既然有本子，5年來看都不看、關心都不關心，然後被別人領到剩17元這事該怪誰」。

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