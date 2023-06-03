幕後／侯友宜徵召後首攻「這議題」　喚起「蔡政府對藍縣市不公」記憶

▲侯友宜赴台中請益，合體台中市長盧秀燕 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（3）日到台中請益，成為他被國民黨徵召後拜訪的首位藍營執政縣市。今日連續三場公開行程的受訪中，對於台中市長盧秀燕向他請命的「捷運藍線」，他不僅直言「明年我來幫你」，也數次表示，「如果有機會，一定為台中全力以赴」。據了解，侯友宜希望可以透過與藍營縣市長的合體，表達出執政的民進黨對於藍營執政縣市資源分配的不公平，同時也傳遞，若他當選，對全台縣市的建設絕對會「不分你我、不分黨派」。

侯友宜獲國民黨徵召後已陸續展開請益之旅，上週他前往高雄、屏東拜訪地方大老，這週則至台中與盧秀燕合體，整天的受訪過程中，他提到，台中人最關心的空汙問題，他未來若當選總統一定會全力支持。

到了紫雲巖，盧秀燕直接向侯請命，台中捷運藍線規劃很久了，都沒獲得中央批准，如果侯友宜當選總統，拜託藍線早日批准補助；侯友宜也直接回應，新北市面臨的情況與台中市相似，中央面對這些事情常常一拖再拖，「一直拖下去，不如我來做」。一整天的對談過程中，展現了侯友宜對民進黨政府這幾年執政的不滿。

時間回朔到今年5月初，侯友宜就曾因新北淡北聯外道路未受到中央核准說過，淡北聯外道路2020年就已通過環評，但時任行政院長蘇貞昌拖到2022年8月才核定，一拖下去成本就多了20億。因此，侯友宜認為，他若當選總統，一定可以提升行政效率，「做一個不分藍綠、實事求的好領導人」。

據藍營幹部指出，黨中央現在確實希望侯友宜能喚起民眾的記憶，畢竟地方發生的事情，民眾感受最深切，透過與藍營縣市首長的合體，不斷告訴外界執政者對於藍營縣市的不公平，希望可以藉此「團結地方、前進中央」。

該幹部也說，侯友宜今天合體盧秀燕是一個很好的起手式，未來每個週末，甚至平日晚上也都會盡可能與各地方人士請益、合體，不僅能凝聚藍營氣勢，也可以讓侯友宜親自了解到各縣市施政上所發生的問題，未來都可以作為「國政白皮書」的藍圖。

