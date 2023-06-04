結婚31年第3次一起出國！柯文哲出訪日本　陳佩琪陪同找兒子





▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪日本前受訪。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨主席柯文哲4日清晨啟程5天訪日東京行，其妻子陳佩琪也一同參與此行，預計抽空見在日本讀書的大兒子。陳佩琪坦言，這是他與柯文哲結婚31年以來，第3次出國；且被問到多久沒見大兒子，只見柯文哲思考了許久都未回應，陳佩琪還趕緊替丈夫解危，稱大兒子有時候會回來台灣。

柯文哲4日清晨5時30分抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空BR184班機前往東京成田機場。柯文哲與陳佩琪一同在桃機出境大廳前受訪，被問到這是不是第一次帶陳佩琪出訪？柯文哲僅簡短地說，「對。」使媒體再度追問為什麼？柯文哲則是思考了許久都未回，用眼神向陳佩琪求助。

陳佩琪見狀後趕緊表示，很久沒看到在日本念書的大兒子，且去日本也是她與柯文哲畢業後，以及第一次出去旅行的地方，「所以也是很懷念。」就趁這次有些假期，跟柯文哲一起短時間出國。

針對多久沒和柯文哲一起出國？陳佩琪回應，自從蜜月、結婚第3年出遊這2次後，就沒有一同出國，包括以往醫學會也是柯文哲獨自一人去，「這算是我們結婚31年以來，搞不好第3次，除了第1、2次是蜜月，剩下沒一起出過國。」

至於是否會抽空去看大兒子？陳佩琪說，如果有時間的話，因為後來才知道柯文哲把行程排很滿，看能不能聯絡大兒子，讓兒子來看他們。

媒體追問，柯文哲有多久沒看到大兒子？結果柯文哲沈默不回好幾秒，使一旁的陳佩琪趕緊解危稱，「有啦！小孩子有時候在日本學期中斷的話，他會回來（台灣），畢竟現在沒有隔離，就比較方便。」