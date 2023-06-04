藍綠白政治圈「27案性騷史」一次看　綠8案、藍16案、白3案

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工遭性騷案，二次鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政治圈性平爭議不斷延燒，引爆成政治圈的「#MeToo」事件，從一開始民進黨爆出「女黨工指控導演輝哥襲胸」，而後多名黨工接連跳出來揭發；而國民黨立委傅崑萁也爆出在擔任花蓮縣長時，性騷資深記者董成瑜。事實上，性騷案不分黨派、潛藏在社會各處，前立委謝欣霓也在臉書整理過往各黨的性騷史，至今性平爭議一共累積民進黨8案、國民黨16案，《ETtoday新聞雲》整理出目前性騷案脈絡，供讀者一次看懂。

民進黨第1案：女性前黨工指控導演「輝哥」摸胸。

民進黨一名女性前黨工爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻未得到妥適協助。

事件延燒後，許嘉恬也遞出辭呈；涉嫌性騷的導演薛朝輝2日則發布4點聲明回應，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，他已委請律師確保相關權益。

民進黨第2案：前女黨工指控，遭《聯合報》桃園市地方記者、黨工同事陳右豪性騷擾。

一名受害前黨工2日現身，透露當時她一直明確拒絕，陳姓同事也知道她有穩定交往對象，但仍經常做出逾矩行為，「例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」不僅如此，陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至趁出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間。而她向時任青年部主任蔡沐霖反映，卻沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。

對此，蔡沐霖發聲明表示，因本人管理不當所造成的任何傷害，本人至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省；但陳右豪則委任律師發表聲明，否認有性騷擾一事，揚言若繼續傳播不實訊息將提告；而《聯合報》發布聲明表示，因涉及職場性騷擾，不容任何模糊空間，因此即日起將陳右豪停職，靜待真相釐清。

民進黨第3案：民進黨組織部副主任林男固遭控性騷擾請辭。

台北市議員何孟樺2日表示，過去擔任民進黨青年部主任時部門出現性騷擾案子，當事人告訴她，被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，那時她曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折，而這位加害人，就是剛離任的組織部政務副主任林男固。

對此，林男固於何孟樺的臉書貼文留言表示，「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護,對方，我不便透露。」

民進黨第4案：前民進黨青年部工讀生遭性騷，時任青年部主任吳濬彥冷回「那妳就推掉就好了」。

一名民進黨青年部工讀生2日在臉書指出，2019年曾遭「電視圈名人」張姓男子職場性騷擾，多次被約小酌、泡湯等，時任青年部主任吳濬彥,只是淡淡地對她說「那你就推掉就好了」，並沒有做出任何處置，或是把她調離當初的崗位。而藝人「雞排妹」鄭家純也在貼文標記政治評論員張宇韶，質疑「此案例是你嗎？」

對此，吳濬彥致歉表示，自己只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助；而張宇韶則回應，「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們。」

民進黨第5案：時任青年部主任蔡沐霖遭控強行十指緊扣女黨工。

有知情者透露，有次餐會看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，「這些我都拍下來了」，而該知情者當時是學生，蔡沐霖介紹了政治工作，她因時間無法配合而拒絕，卻被對方抹滅人格。

蔡沐霖2日透過律師發表聲明，強調「無法成為翁文方，不代表就是趙昌澤」，面對網路上各種惡意攻訐，本人絕對會以司法捍衛清白。

民進黨第6案：發言人謝佩芬自曝3年前就被性騷擾。

謝佩芬2日晚間在黨主席賴清德的文章下方留言，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」並附上3個嘔吐的表情符號。她3日再發文表示，公開自己的經驗，是與自己和解、希望類似的悲劇不再重演，也是讓社會了解，需要負責的是加害人，而不是受害人，「性平事件不會有大局為重。」

民進黨第7案：綠營樁腳用信封戳女黨員胸部，立委吳思瑤遭控施壓、阻止報案。

國民黨台北市議員張斯綱2日晚間貼出一名民進黨女黨員受害的自白，該女表示，她過去在選舉辦公室要撤離時，被一名樁腳用信封戳胸部，該女也提到，「後來那個阻卻報警的人當上了立委。」；張斯綱也點名點名民進黨立委吳思瑤是文中施壓、阻止報案的人。

對此，吳思瑤3日也說明，十幾年前她是助選員，該團隊發生與地方支持者的性騷糾紛，但她絕無向警方阻撓報案，樂見也支持還原事實，「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉。」

民進黨第8案：基進黨志工指控遭性侵，加害者如今在民進黨當官。

台灣基進黨一名男志工爆料，去年參加基進黨內部訓練時遭到性侵，對方甚至還摸他下體、強制口交，他事後將此事提報給基進黨性平會，但他因害怕被外界知道所以選擇和加害人和解，而如今這個加害者在民進黨工作，甚至還擔任不低的職位。

黨主席賴清德震怒、民進黨秘書長許立明2度鞠躬道歉、總統蔡英文發聲致歉、綠營7青年政治人物譴責：願提供法律服務

事件發生後，許立明2日率黨部主管職鞠躬道歉，並表示會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，並強調所有覺得自己被侵害者都可以直接向秘書長申訴，任何主管只要隱匿一律開除。

賴清德2日下午也召開記者會表示，他要以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，提出「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案。

總統蔡英文2日晚間表示，身為前任黨主席，她責無旁貸，「我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」；她也呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

對於加害人大打法律訴訟戰，立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷等7位青年政治人物，共同聲明譴責，並將提供受害者基本的法律援助。

▲賴清德以黨主席身分致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨第1案：時任立委林奕華辦公室主任強拉女志工至儲藏間強脫衣褲性侵得逞。

事發後，受害女志工向林奕華辦公室求助未得到回應反遭個資外洩，林奕華則表示加害人已離職，規避雇主責任。加害人辦公室主任林廷霖後依強制性交罪判刑3年10月定讞，台北地院一審認定林奕華為僱用人，須連帶賠償200多萬元。

國民黨第2案：時任立委李全教遭爆性侵女模。

李全教被爆性侵女模，訴訟期間還一直恐嚇女模，要給70萬封口費。李全教後獲法院不起訴，女模罹患憂鬱症，於判決隔年1月於住處輕生，女模父親泣訴李全教將他女兒折磨至死。

國民黨第3案：新北市衛生局林姓女職員遭長照機構的廖姓執行長性侵後輕生。

針對此案，監察委員指出，衛生局處理此事過程不符程序正義，未顧及林女情緒，也未尊重當事人尊嚴，沒能保障其權益，核有違失並召開記者會宣布糾正衛生局。

國民黨第4案：台北市議員王欣儀服務處金姓副主任遭爆在市府轉運站廁所偷窺男子。

事件爆發後，王欣儀稱副主任是關心才偷看隔壁廁所，受害男子怒嗆，「請問你們是把我當白痴？這種時候我以為你會道歉並切割，結果是一起護航當共犯？」

國民黨第5案：宜蘭縣議員黃浴沂嘲諷女消防員遭偷窺。

黃浴沂嘲諷受害女消防員，「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」，受害女消防員指出，偷窺事發後自己出現幻聽、恐慌等問題，就醫後被判定是急性創傷壓力反應。

國民黨第6案：台中市議員羅廷瑋長期以身體接近等方式騷擾民進黨議員賴佳微。

羅廷瑋四年來以身體接近等方式騷擾賴佳微，甚至言語騷擾「要我陪你嗎？」、「你這樣我越想靠近」等內容，造成賴佳微罹患創傷後壓力症候群，需長期回診服藥。

國民黨第7案：立委陳雪生被民進黨立委范雲控在議場性騷擾。

范雲向陳雪生多次抗議他的行為已構成性騷擾，陳雪生並未道歉並反擊「不會懷孕就不是性騷擾」。事後國民黨籍立委與幕僚繼續集體性別羞辱，范雲提告後，台北簡易法庭審結，判陳雪生應賠償范雲8萬元。

國民黨第8案：時任駐美代表處前國會組組長李中偉被控在辦公室外對女子索吻、強行牽手。

李中偉事後道歉認錯，馬英九政府外交部調查結果是不構成性騷擾，記申誡了事。被害女子認為國民黨官官相護而打行政訴訟，台北高等行政法院判被害人勝訴。

國民黨第9案：高雄市議員黃香菽的助理被控載女性選民到公園性侵得逞。

高雄地方法院判該名男性助理4年有期徒刑，民事判賠30萬元。

國民黨第10案：前台中縣副縣長、前國民黨青年部主任張壯熙被爆對縣府女員工性騷擾，稱是留學法國的法式作風。

國民黨第11案：人事室副主任吳睿穎在任職人力銀行期間被爆以電話簡訊騷擾清大女學生，事後被時任國民黨秘書長金溥聰重用。

國民黨第12案：桃園市議員詹江村被女鐵粉J小姐出面控訴被帶到汽車旅館性侵。

國民黨第13案：新竹縣議員陳榮燦酒後性侵有夫之婦，被當街賞巴掌後反控女子傷害罪。

國民黨第14案：青年團第15屆總團長候選人甯惟軒傳高中在網路上性騷女網友。

國民黨第15案：國民黨營事業七海旅運社爆主管權勢性騷擾女職員。

▲傅崐萁強調坦然接受調查。（圖／記者蔡儀潔攝）

國民黨第16案：傅崐萁被資深記者指控涉性騷擾、強行親吻她的頭。

資深記者董成瑜指控國民黨立委暨中常委傅崐萁8年前在餐會上強抱、強吻她的頭，並點名前台北市長郝龍斌是目擊者。

對此，郝龍斌表示對此事已無印象，並呼籲傅崐萁坦然面對；傅崐萁本人也強調，坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

國民黨啟動調查機制

儘管當時傅崑萁並非國民黨員，但國民黨現在仍立即啟動調查程序。針對調查方式，國民黨文傳會發言人楊智伃指出，會向當時在場目擊者求證，以此撰寫調查報告，並送交考紀會研議處置。黨務人士則補充，國民黨已依法設置性平申訴專線及信箱，強調會依法行事，過程絕對保護關係人的個資與隱私。





▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪日本前受訪。（圖／記者袁茵攝）



民眾黨第1案：高虹安辦公室主任性騷

現任新竹市長高虹安，過去在立委任內，其辦公室主任發生性騷擾助理事件。網紅四叉貓當時緊咬高虹安辦公室性平事件，並釋出錄音檔，指出其辦公室女主任疑似逼迫受害者離職，並稱高虹安背後有鴻海300位法務，勸對方別把事情鬧大。

不過，當時高虹安回應時，反控錄音檔遭到片面剪輯去頭去尾，怒轟選前丟出斷章取義的錄音檔其心可議。但四叉貓持續窮追猛打，在臉書加碼爆料布高虹安本人約談受害者的2段錄音檔，根據音檔，高虹安說，「希望不要再一直有聽到這種奇怪的傳聞（性騷與霸凌）」並苦笑稱，辦公室有類似傳聞，「我覺得很無辜，因為我們到底是哪裡做錯了什麼事情」。

高虹安在音檔中指稱，希望受害者別再對外提起性騷事件，甚至說某辦公室主任被檢舉後，之後都沒有在身體或言語上繼續性騷，且當事人雙方也沒有人證物證，自己不願追究，「但我只能警告妳（被害者）說，我不要再聽到這些事情」；另也稱，「如果妳有覺得在某個時間點之後…他（某辦公室主任）其實沒有在做這些情（性騷）的話，那我覺得…至少我可以認為他有教化之可能」。

民眾黨第2案：創黨黨員劉嘉仁爆性騷擾「學姊」黃瀞瑩

曾任北市府市政顧問的劉嘉仁，在2019年時捲入「學姐」、前市府副發言人黃瀞瑩的騷擾事件，在離開市府後，於台北海洋科技大學擔任助理教授兼校長特別助理；而在柯文哲卸任台北市長職務前，聯醫被爆為劉嘉仁量身訂做開出職缺，引發聯醫內部人員不滿，認為劉有政治背景可以走後門；而聯醫僅表示，劉是受「就業服務法」的平等保障。

民眾黨第3案：鍾棠芝暗示副秘書長性騷擾

曾任民眾黨「月曆女郎」的鍾棠芝，去年3月14日曾透過臉書發文，暗示時任民眾黨副秘書長鄞楷謙有對其性騷，並呼籲上層盡快解職鄞楷謙；不過，後續她也刪掉「騷擾貼文」，稱是誤會，引發外界臆測。

不過，近日藍綠爆出性騷事件後，鍾棠芝也轉PO柯文哲於臉書的貼文，表示「Game over……有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮……。今天PO文的每一個你，都跟藍綠沒兩樣了……真的都不刪文…那就……」，隨後也發文質疑，「今天黨內PO文民進黨黨工事件的你們，有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」相關言論再度引發外界聯想。

民眾黨主席柯文哲主張「思考在制度面上怎麼減少」

柯文哲4日上午於桃園機場接受媒體訪問時，被問及政壇性騷擾案連環爆表示，一開始他就說了，要相信制度、不要相信個人，比較理想應該是像衛福部把這些案例收集出來，思考在制度面上怎麼減少，要預防發生，或是萬一發生了怎麼去快速處理，這比較重要。

柯文哲指出，台灣常常是這樣，每次出現案子，最多就找個女巫來燒死，然後什麼事都沒做，下次又重來，系統性改進是比較欠缺的文化。