啟動調查傅崐萁性騷風波　國民黨將向目擊者求證再移送考紀會

▲國民黨立委傅崐萁捲入性騷疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政壇掀起「#Me Too」浪潮，性騷案風波愈演愈烈，國民黨立委傅崐萁被資深記者指控涉性騷擾、強行親吻她的頭，儘管當時傅並非國民黨員，但國民黨現在仍立即啟動調查程序。針對調查方式，國民黨文傳會副發言人楊智伃指出，會向當時在場目擊者求證，以此撰寫調查報告，並送交考紀會研議處置。黨務人士則補充，國民黨已依法設置性平申訴專線及信箱，強調會依法行事，過程絕對保護關係人的個資與隱私。

鏡文學總經理董成瑜昨透過臉書指控前花蓮縣長傅崐萁，2014年在一場餐會上對她強抱、強吻她的頭。傅崐萁喊話要求董成瑜提告，但她卻表明不會告，雙方陷入僵局、事實難以釐清。對此，國民黨表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。

國民黨文傳會副發言人楊智伃進一步指出，國民黨所採取的調查方式，會向當時那場餐會的目擊者求證，以他們的證詞來撰寫調查報告、釐清真相，接著會將相關證詞送交考紀會，由考紀會召開會議討論如何處置。不過目擊證人之一、前台北市長郝龍斌則已公開表示「已經沒有清楚的記憶」。

黨務人士補充，國民黨會依法行事，按照《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》設立各種防治與救濟機制，考紀會也有相關辦法處置，而過程絕對保護關係人的個資與隱私。至於民進黨近期才因為性騷連環爆而設立性平申訴信箱，黨務人士表示，國民黨早就依法設置，申訴專線為：

（02）21731216；申訴信箱為：21731216@kmt.org.tw。