　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

啟動調查傅崐萁性騷風波　國民黨將向目擊者求證再移送考紀會

▲▼立法院 立委傅崐萁召開「今年2022九合一大選的關鍵事實」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委傅崐萁捲入性騷疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政壇掀起「#Me Too」浪潮，性騷案風波愈演愈烈，國民黨立委傅崐萁被資深記者指控涉性騷擾、強行親吻她的頭，儘管當時傅並非國民黨員，但國民黨現在仍立即啟動調查程序。針對調查方式，國民黨文傳會副發言人楊智伃指出，會向當時在場目擊者求證，以此撰寫調查報告，並送交考紀會研議處置。黨務人士則補充，國民黨已依法設置性平申訴專線及信箱，強調會依法行事，過程絕對保護關係人的個資與隱私。

鏡文學總經理董成瑜昨透過臉書指控前花蓮縣長傅崐萁，2014年在一場餐會上對她強抱、強吻她的頭。傅崐萁喊話要求董成瑜提告，但她卻表明不會告，雙方陷入僵局、事實難以釐清。對此，國民黨表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。

國民黨文傳會副發言人楊智伃進一步指出，國民黨所採取的調查方式，會向當時那場餐會的目擊者求證，以他們的證詞來撰寫調查報告、釐清真相，接著會將相關證詞送交考紀會，由考紀會召開會議討論如何處置。不過目擊證人之一、前台北市長郝龍斌則已公開表示「已經沒有清楚的記憶」。

黨務人士補充，國民黨會依法行事，按照《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》設立各種防治與救濟機制，考紀會也有相關辦法處置，而過程絕對保護關係人的個資與隱私。至於民進黨近期才因為性騷連環爆而設立性平申訴信箱，黨務人士表示，國民黨早就依法設置，申訴專線為：
（02）21731216；申訴信箱為：21731216@kmt.org.tw。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
24萬包私菸全數銷毀！　市價1700萬元
女星拍神劇爆紅「引退21年→億萬富婆」！　棄影變商界女強人
大咖房東持有40年　台北最後社區影院要賣了！
女偶像表演「一開場就骨折」！　硬撐跳完
她狂列10點「不想再去南韓」被翻成韓文炎上！　韓網嗆：不要來
單親媽玩3P遭偷拍　噁男友恐嚇：舔兩個妳忘了？
海鮮1桌4萬1000元！　遭轟「惡劣商家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德南投造勢高呼：捍衛主權　保護中華民國

啟動調查傅崐萁性騷風波　國民黨將向目擊者求證再移送考紀會

跟郝龍斌共同目擊傅崐萁性騷？　游淑慧：真的完全沒有記憶

多圖／盧彥勳現身帛琉當「一日教練」　深化體育交流

快訊／不輕縱！傅崐萁涉性騷時「無黨籍」　國民黨仍會啟動調查

受害者控王丹性侵未遂「非常噁心」　求援助理卻回：只是玩玩

快訊／受害者現身了！　對王丹下最後通牒

批民進黨DNA是「狼選之人─造狼者」　賴士葆肯定受害人站出來

被點名目擊性騷！郝龍斌稱｢沒清楚記憶｣　勸傅崐萁坦然面對

斯洛伐克經濟部政次26人團　今抵台訪問

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

早餐店吃真。在地美食 佛系闆娘免費幫換餐❤

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

快訊／賴清德南投造勢高呼：捍衛主權　保護中華民國

啟動調查傅崐萁性騷風波　國民黨將向目擊者求證再移送考紀會

跟郝龍斌共同目擊傅崐萁性騷？　游淑慧：真的完全沒有記憶

多圖／盧彥勳現身帛琉當「一日教練」　深化體育交流

快訊／不輕縱！傅崐萁涉性騷時「無黨籍」　國民黨仍會啟動調查

受害者控王丹性侵未遂「非常噁心」　求援助理卻回：只是玩玩

快訊／受害者現身了！　對王丹下最後通牒

批民進黨DNA是「狼選之人─造狼者」　賴士葆肯定受害人站出來

被點名目擊性騷！郝龍斌稱｢沒清楚記憶｣　勸傅崐萁坦然面對

斯洛伐克經濟部政次26人團　今抵台訪問

化身正牌大房東！　富邦勇士曾祥鈞獲PLG年度進步獎

卓君澤懷孕8周1數值異常「爆子宮外孕危機」！　威廉產檢一看結果哭了

24萬包私菸全數銷毀！　市價約1700萬元

加油等等！　明起汽油每公升降0.4元

快訊／賴清德南投造勢高呼：捍衛主權　保護中華民國

6／5天赦日逢「神醫聖誕」 祈求健康靈驗加倍！

台中「熱帶雨林溫室平臺」重啟！八層樓鳥瞰植物園、三大看點必去

高雄建商南二都撒幣獵地　推案價不會低於4字頭

畢典砸學校廁所！高中生發IG「高中不嗨，老年癡呆」全看怒

超美技「撞門接殺」阻道奇反攻　賈吉：為了隊友必須接到

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

女黨工爆綠首長參選人性騷：選上帶妳進市府

名導演：民進黨不該拉別黨比較

受害者現身了！　對王丹下最後通牒

被點名目擊傅崐萁性騷　郝龍斌回應了

民進黨前黨工遭逼「下跪、磕頭求饒」

快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨：絕不會護短

總統府資政爆性騷　拍臀摸大腿噁問陪睡費

反擊王丹！指控者PO證據對話：他說明晚跟他睡

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

綠營爆性侵！他受訓遭強制口交

吳子嘉痛罵民進黨變「淫窟、霸凌競技場」

回擊侯友宜？　傅崐萁：本人坦然接受國民黨性平機制最嚴格檢驗

為什麼國民黨性騷擾燒不起來？鄉民3字點破

更多熱門

相關新聞

跟郝龍斌共同目擊傅崐萁性騷？　游淑慧：真的完全沒有記憶

跟郝龍斌共同目擊傅崐萁性騷？　游淑慧：真的完全沒有記憶

國內各政黨性騷事件層出不窮，媒體人指控國民黨立委暨中常委傅崐萁8年前在餐會上強抱、強吻她的頭，並點名前台北市長郝龍斌是目擊者，還傳出台北市議員游淑慧也在場。對此，游淑慧澄清說「真的完全沒有記憶」，並推敲自己不在場，因當時是在觀傳局服務，並非郝龍斌市長室祕書。

流亡詩人不認性騷！《人選》編劇爆氣再開嗆

流亡詩人不認性騷！《人選》編劇爆氣再開嗆

快訊／不輕縱！傅崐萁涉性騷時「無黨籍」　國民黨仍會啟動調查

快訊／不輕縱！傅崐萁涉性騷時「無黨籍」　國民黨仍會啟動調查

受害者控王丹性侵未遂　助理卻回：只是玩玩

受害者控王丹性侵未遂　助理卻回：只是玩玩

受害者現身了！　對王丹下最後通牒

受害者現身了！　對王丹下最後通牒

關鍵字：

國民黨傅崐萁性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

女黨工爆綠首長參選人性騷：選上帶妳進市府

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

左左右右國中畢業了！

「妹妹長痣」她一切…罹最惡性癌！5特點快自測

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面