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民進黨58立委封殺「性騷提案」　他公開證據了！打臉一票綠委

▲▼ 。（圖／立法院公報）

▲在野黨提案要求檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，民進黨58立委全數否決。 （圖／立法院公報） 

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立法院黨團昨（3）日招開記者會表示，今年一月國民黨團在立院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴缺漏，卻遭民進黨立委全數否決；針對此事，民進黨多名立委駁斥國民黨團的提案抄襲1月11日行政院前院長蘇貞昌的裁示。對此，時代力量立委邱顯智今（4）日公布證據打臉綠委，直指民進黨「操作資訊落差、製造錯假訊息」。

國民黨團總召曾銘宗指控，1月19日在審查112年度中央政府總預算時，鑒於時任原能會主委謝曉星性騷擾案，國民黨團提案要求，檢討性騷擾法規跟相關通報機制，除國民黨立委外，還有時代力量立委王婉諭與邱顯智投贊成票，民進黨58位立委則全數投下反對票，其中包括主張維護性平權益的民進黨立委范雲，還有民進黨立委林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等人。

▲▼ 。（圖／邱顯智臉書）

▲國民黨的提案，屬112年中央政府總預算的提案，收案截止日是112年1月4日 。（圖／邱顯智臉書）

針對「性騷機制提案」原委，邱顯智今天在臉書發文表示，昨天討論「檢討公部門性騷擾處理機制」提案的發文，有很多網友拿民進黨黨團的說法問他，到底怎麼回事？當他仔細看過民進黨黨團、民進黨立委的解釋後，發現民進黨蓄意「操作資訊落差、製造錯假訊息」，身為國會最大黨，理應非常熟悉預算提案處理程序的民進黨黨團，竟然做出這種行為，實在非常可恥。

邱顯智說明，國民黨的提案，屬於112年中央政府總預算的提案，收案截止日是112年1月4日；在1月10日，黨團協商處理預算提案，就有處理到國民黨這個案子；在 1月19日，表決黨團協商未有共識的提案。

邱顯智進一步指出，請問民進黨團，1月4日截止收案，1月10日黨團協商處理過的案子，是要怎麼抄襲1月11日的行政院新聞稿？他還酸民進黨，是搭時光機，還是行政院有內鬼，提前1個禮拜把新聞稿內容洩漏給國民黨去提案？

▲▼ 。（圖／邱顯智臉書）

▲112年1月19日，表決黨團協商未有共識的提案。（圖／邱顯智臉書）

邱顯智認為，民進黨跟國民黨要怎麼在性平事件上互噴口水、指責對方，他沒有興趣介入。但令人在意的是，民進黨黨團怎敢公然說謊，欺騙不懂立法程序的人民，為什麼一定要說謊？難道不能本於事實好好澄清？

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