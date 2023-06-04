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拜會「家己人」蕭萬長暢談兩岸　侯友宜：對我扛重任給予鼓勵

▲侯友宜拜會蕭萬長。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜拜會蕭萬長。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近日頻拜會黨內、學界及政界人士，加速藍營內部整合。侯友宜今（4）日表示，自己日前拜會也是嘉義人的前副總統蕭萬長，侯透露，蕭以長年在經濟、外交上的寶貴經驗，分享許多對現今國政的看法；對於兩岸關係，必須在對等、尊嚴原則下，和平相處，尤其兩岸之間，在文化、語言、美食等生活樣態，都有著歷史脈絡下的緊密關聯，互動與交流，目的是創造兩岸和平與繁榮，不該被政治意識形態操弄。

侯友宜透過臉書以「台灣就是咱們的厝，我們都是厝內人，我們都是家己人」為題發文，說起來很有緣，自己跟蕭副總統之間，有著許多相似的經歷，兩人都生長於嘉義，都是菜市場長大的孩子，也都一樣從嘉義中學畢業後，就獨自北上求學，出社會後從基層公務人員做起，秉持為國為民服務的信念，踏上從政的道路，奉獻一生，經世濟民的心始終如一，「正如同他臉上常掛的笑容，溫暖堅定。」
侯友宜說，請益蕭萬長的過程中，他以長年在經濟、外交上的寶貴經驗，分享許多對現今國政的看法。對於兩岸關係，必須在對等、尊嚴原則下，和平相處，尤其兩岸之間，在文化、語言、美食等生活樣態，都有著歷史脈絡下的緊密關聯，互動與交流，目的是創造兩岸和平與繁榮，不該被政治意識形態操弄。

兩人也聊到，當年美國與中華民國斷交的時刻，時任國貿局副局長的蕭副總統，臨危受命赴美談判，為中華民國爭取到「永久最惠國待遇」，成為維繫往後台灣經濟命脈的重要關鍵。蕭萬長也以過來人的深刻經歷呼籲，我國與美國之間，必須要簽署的是自由貿易協定(FTA)，如同當年馬總統任內，與新加坡、紐西蘭簽署的經濟夥伴協定及經濟合作協定，才能為台灣的經貿產業帶來具體助益；而在內政部分，中小企業是國內經濟重要基石，必須因應市場趨勢，注射強心針，協助轉型升級。

最後，侯友宜也說，「蕭萬長對於我扛起重振台灣的重責大任，給予滿滿的鼓勵與支持。我必極盡心力，集結所有人的力量，帶給國家更好的未來！」

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