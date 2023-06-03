吳沛憶重砲轟「加害者沒資格委屈」：這次我們別再錯了

▲吳沛憶重砲轟性騷擾加害者「沒資格覺得委屈」。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨近日爆出多起性騷爭議，讓外界感到十分震驚。對此，民進黨中正萬華區立委參選人吳沛憶回應，若想要真誠道歉，第一步就是停止為自己找藉口，加害者沒有資格覺得委屈，這次改過的機會「我們不要再錯了」，「姑息只會養奸，我們一定要面對」

吳沛憶面對近日連環爆出的爭議，在臉書有感而發，她認為若想真誠道歉，第一步就是停止為自己找藉口，加害者沒有資格覺得委屈，有錯就認、有悔就改，「這是一次改過的機會，我們不要再錯了。」

吳沛憶痛批，有些人會一邊說著「抱歉讓你不舒服」，接著又說「我不是故意的，我只是…」等話語，替自己找藉口，但再說下去就只剩「噁心」這兩個字能夠形容。

▲吳沛憶表示，加害者沒有資格委屈、替自己找藉口，否則會造成二度、三度傷害。（資料照／記者林敬旻攝）



吳沛憶指出，這種舉動只會二度、三度傷害受害者，加害者憑什麼情緒勒索，這種態度說要悔改，又有誰會相信。

她提到，性平價值要採最高標準，無論什麼人際關係、權力關係、個人面子或黨的名聲，都不該影響對案件的判斷，任何人再用任何言語，導致受害者有不敢站出來的壓力，都該眼力斥責，「對加害者鄉愿，就是對受害者殘忍。」

此外，針對藍營議員應曉薇質疑她2018年收到薛朝輝導演捐款一事，吳沛憶也強力還擊，誰能在2018年的時候，得知捐款人2022年會做出什麼行為，她聽聞事件後，第一時間也要求嚴懲，態度絕不護短、包庇。

吳沛憶也開酸，為了搶提名，國民黨候選人需要新聞曝光，但她還是想說，明明知道會給見縫插針的機會，她還是全力支持受害者出面，「姑息只會養奸，我們一定要面對。」