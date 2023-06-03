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性騷加害者打法律戰　賴清德不贊成：誠懇面對性平事件

▲▼賴清德受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨主席賴清德受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨版的「#MeToo」事件越演越烈，目前傳出涉及性騷的加害人祭出訴訟手段，民進黨主席賴清德3日出席活動時受訪表示，「我們一定會嚴格辦理，我們也不贊成用另外一個方式來面對性平事件」。

賴清德說，會秉持領容忍為處理原則，因為每個人都有把分之百權利，不讓自己身體受到侵害，一旦接受到申訴檢舉，民進黨就會啟動調查，如果查證屬實一律開除永不錄用，必要時會將證據移送法辦，配合檢調單位調查。

賴清德強調，民進黨也會給予受害者必要的協助，包括諮詢、心理輔導以及法律協助。同時，民進黨也會附資給離開民進黨服務的侵害者現在單位之主管，一定要追究當事人責任。

針對蔡沐霖、陳右豪等人透過律師發表聲明，擬對受害者祭出法律訴訟戰，賴清德說，「我們一定會嚴格辦理，我們也不贊成用另外一個方式來面對性別事件」；賴表示，希望不管過去或現在，曾經在民進黨服務過的人，只要被檢舉或被申訴，一定要誠懇面對性平事件。

至於過去也有性平事件爭議的李正皓、有隱匿不處理申訴案狀況的林飛帆，賴清德說，林飛帆的案件已經立案調查，當調查結果公布後會再做決定。

至於李正皓，賴清德說，要特別提醒民進黨不管是提名或合作對象，一定要接受社會嚴格檢驗，不管是公務或私人事情，「如果是私人事情，更應該要積極跟社會大眾說明，如果還不足，那就用更大誠意、更多的證據說明，爭取社會認同」。

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