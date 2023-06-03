民進黨性平爭議狂爆！財經網美曝「也被這2人騷擾過」：X改不了吃X

▲財經網美胡采蘋透露，過去也曾被騷擾過。（圖／翻攝自臉書Emmy追劇時間）



記者朱祖儀／綜合報導

民進黨近來接連爆出性平爭議，形同民進黨版的「#MeToo」事件。對此，財經網美胡采蘋透露，自己先前也被性騷擾過，沒想到曾對她出手的2人竟然在同一天被揭發惡行，讓她很吃驚，也嘆「有些人就是X改不了吃X」。消息曝光後掀起熱議，不少網友勸「一定要給這些人教訓！」

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，2日忙了一整天才看到消息，發現21年前曾用電話性騷擾過她的某A，以及7年前寫訊息搭訕不成而到處詆毀她的某B，竟然在同一天被網路揭發出來，忍不住嘆「有些人就是X改不了吃X」。

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雖然她在文中沒有指名道姓，但不免讓人聯想到民進黨一連串的性騷事件。網友紛紛留言表示，「這是一種惡習，要給予教訓，不然風氣無法矯正」、「本性難移」、「台灣的MeToo運動」、「大都是慣犯，只有0次與無限多次的區別，直到被制止為止，所以這種事絕對0容忍，找機會一定要說出來」。

回顧這次事件，一名受害民進黨前黨工先在臉書指控遭到合作導演性騷擾，向時任婦女部主任許嘉恬反映，結果卻被回「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。消息曝光後引發各界熱議，又有一名前女黨工透露，遭到同仁陳右豪性騷擾，結果和時任青年部主任蔡沐霖反映，也沒有得到妥適協助，甚至遭到職場霸凌，現在越來越多受害者出面痛訴曾被騷擾，卻沒有得以伸張的境遇，爭議如雪球越滾越大。

▲民進黨2日針對性騷案開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



針對性騷案，民進黨秘書長許立明2日召開記者會，率黨部主管職鞠躬道歉，表示對於受到傷害者，不管已知還是未知者，願意提供所有資源協助他們走出相關陰霾，所有覺得自己被侵害者都可以直接申訴，任何主管只要隱匿一率開除；也會立即啟動黨紀程序，請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。