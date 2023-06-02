真正賦予性別平權！許淑華提案黨中央設「性別平等仲裁會」

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#metoo」事件。民進黨議員許淑華2日表示，下週將以民進黨中常委的身分，在民進黨中常會提案要求黨中央設立獨立的「性別平等仲裁會」，真正賦予「性別平權」四字扎實、完整的權力，「民進黨作為執政黨，唯有坦誠面對問題、務實解決問題，才能真正贏回人民的信賴」。

許淑華說，本黨接連的性平事件，沈痛二字已不足以表達她的心情，面對沈痛，需要的不只有發文呼籲，「我認為，當問題發生時，坦誠面對、務實解決，永遠是最正確的解方」。

許淑華表示，除了即時啟動調查，後續對受害者致歉、慰問，對加害者查辦、撤職之外，「我認為本黨必須從制度與體制上徹底檢討、重整，才不會讓『零容忍』淪為口號，才不會讓受害者的眼淚白流」。

許淑華鄭重表態，下週將以民進黨中常委的身分，在民進黨中常會提案，「要求黨中央設立獨立的『性別平等仲裁會』」。

許淑華說明，「性平仲裁會」並非原有性平事務部的疊床架屋，更不是因人設事的虛設機構，而是面對過去問題的徹底反思與改進，並在詳實的細節規劃後，真正賦予「性別平權」四字扎實、完整的權力，才無愧於本黨將之自詡為核心價值。

許淑華說，該單位有幾個重點：第一，順暢溝通，並且過程保護申訴人。該單位直接對接黨主席，解決性平問題發生時，因層層上報導致的隱匿與息事寧人等問題。

第二，權力足夠且獨立。該單位獨立更能保障受害者隱私，且提高層級與權力等同於黨內廉政會、仲裁會，讓黨內各單位遇到事件時無法拒絕調查與處置，不讓問題在不對等的權力關係中被姑息。

第三，成員組成多元。該單位除黨內人士外，需邀集足額性平領域專家，共同審議案情與訂定性平保障機制。性別平權是民進黨的核心價值，而性別平權觀念也時刻在進步，我堅信多元參與才能確保進步延續。

第四，提供心理諮商治療。聘請合適的專業人員，評估受害者的心理狀況，並持續追蹤輔導。

許淑華重申，這次事件非同小可，傷害的不只是事件中每一位受害者，更傷害了長年來我們不斷向社會宣揚與堅持的進步價值，「台灣作為亞洲的進步國家，性別平權是否落實，是我們要向世界展現的態度」。

許淑華強調，民進黨作為執政黨，唯有坦誠面對問題、務實解決問題，才能真正贏回人民的信賴，「以上這些話也許逆耳，但絕對是忠言。希望我們能一起實踐」。