民進黨性騷連環爆　《人選之人-造浪者》製作人有話說

▲政治幕僚職人劇《人選之人-造浪者》製作人林昱伶。



圖文／鏡週刊

民進黨連續爆出多起隱匿性騷案件，許多人看到受害人遭遇，都氣憤為什麼現實中都沒有一位《人選之人-造浪者》劇集中的翁文方？謝盈萱在戲裡飾演翁文方，對戲裡遭受性騷擾的下屬王淨說：「我們不要就這樣算了，好不好？」這句戲裡的金句，也打動無數觀眾的心，由近日綠營黨工性騷案連環爆可看出，現實中的翁文芳多麼難求！

《人選之人-造浪者》是政治幕僚職人劇，戲裡描述許多選舉作業細節以及黨工們的日常，性騷擾事件是其中一個重點，而且從權勢性騷角度切入，更讓許多曾經是職場小白兔的觀眾心有戚戚焉！面對這兩天綠營黨工遭性騷的連環爆，《人》劇製作人林昱伶說：「我們其實真的只是想做好戲，後續能引發這麼大的關注，代表社會上這樣的事非常多！」

林昱伶完全沒想到戲裡類似情節，會在現實中連環爆出來，她表示做戲時每天忙得焦頭爛額，只想把戲做好，完全沒有想到這些事情，而且她也要澄清，《人選之人-造浪者》田調雖然做得很紮實，「最近那些事件主角都非田野對象！只能說，相同事件在各領域的比例肯定很高。」

從《與惡的距離》到《人選之人-造浪者》，林昱伶視每次的作品為與觀眾的對話。「能讓觀眾共感、帶給觀眾療癒、勇氣，也提醒大家職場擾騷的問題其實比想得更嚴重，希望事情發生就該調查、處理面對，給予受害者最大的支持。」

《人選之人-造浪者》的導演林君陽說：「現實無法預判，這齣劇雖然參考了現實，但戲劇都是虛構的。」他表示看到這兩天爆出來的這些新聞，其實都不是編劇田調的對象，可以想見這些情況在各職場上真的屢見不鮮，能讓全民關注me too議題，戲劇也算有跟上現實了。





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