民進黨「性騷8案」狂燒！戳胸、摸下體全面炎上　事件脈絡一次看

▲民進黨連續爆出多起隱匿性騷案件，民進黨秘書長許立明率黨部主管職鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件，從一開始的「女黨工指控導演輝哥」襲胸，到「基進黨志工爆料在內部訓練遭性侵，對方如今卻在民進黨擔任不低職位」，至今已累計8案。《ETtoday新聞雲》整理事件脈絡，供讀者一次看懂。

第1案：民進黨女性前黨工指控導演「輝哥」摸胸。

一名陳姓前黨工1日指控，當時她與攝影團隊、薛姓導演「輝哥」同坐一台廂型車，起先以為導演讓她把頭靠在他肩上休息，是出自長輩關心；沒想到，導演竟伸手撫摸她的後頸，接著又摸到她的下巴、胸上，她事後向上呈報，卻被當時的婦女部主任許嘉恬冷處理。事件延燒後，許嘉恬本人也已提出辭呈。

至於遭指控的名導演「輝哥」，事後遭網友瘋狂起底，包括他曾在臉書貼出2008年3月7日的入黨黨證，也曾與多名民進黨大咖蘇貞昌、林靜儀等合照，就連他結婚時，總統蔡英文還上台證婚。另外，他近年還曾入圍過金鐘獎《迷你劇集／電視電影導演獎》。

對此，涉嫌性騷的導演薛朝輝2日發布4點聲明回應，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，他已委請律師確保相關權益。

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

第2案：前女黨工指控，遭《聯合報》桃園市地方記者、黨工同事陳右豪性騷擾。

一名受害前黨工2日現身，透露當時她一直明確拒絕，陳姓同事也知道她有穩定交往對象，但仍經常做出逾矩行為，「例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」

不僅如此，陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至趁出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間。

前女黨工忍無可忍，向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾；沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，甚至在工作上處處刁難、嘲笑、威嚇，甚至讓身為受害者向加害者道歉，後來她妥協道歉，卻沒換來好日子，不僅得面對主管的辱罵，業務被架空，還轉任部門內其他黨工的助理，最終她選擇離職回到家鄉靜養。

《聯合報》2日傍晚發布聲明表示，因涉及職場性騷擾，不容任何模糊空間，因此即日起將陳右豪停職，靜待真相釐清。對此，陳右豪則在深夜委任律師發表聲明，否認有性騷擾一事，「請社會各界不要再轉傳此錯誤之內容，並立即停止對於本人所有不實之指控，否則本人將被迫透過法律手段來捍衛本人的名譽。」

▲陳右豪。（圖／翻攝自Facebook／黑色之聲）

賴清德震怒、民進黨秘書長許立明2度鞠躬道歉

許立明2日率黨部主管職鞠躬道歉，並表示會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。另外還強調，所有覺得自己被侵害者都可以直接向秘書長申訴，任何主管只要隱匿一律開除。

賴清德2日下午召開記者會表示，他要以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，「因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。」他也提出包括「建立直接申訴窗口」、「零容忍的處理原則」和「立即修改黨內規章」3點革新方案，強調民進黨一定要痛定思痛、深刻反省。

▲民進黨主席兼2024總統參選人賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

第3案：民進黨組織部副主任林男固遭控性騷擾請辭

台北市議員何孟樺2日指出，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門林姓主管寫情書、晚上電話騷擾，因為不想看到部門的同仁被欺負，當下就鼓勵同仁說應該要上報這件事情。

當時，她們一起向婦女部主任申訴，呈上相關證據，後來案子也有到副秘書長那邊，「但後來發現一個問題，當時的處理機制裡有一條，最後調查結果必須要呈到中常會；也就是說，當事人可能要面臨在媒體面前曝光，在徵詢當事人意願後，她向我表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制。」

何孟樺接著提到，那時高層最初做的決定，竟是要受害者調部門，在她們持續爭取後，才提出3個解決辦法，分別是：

1.副秘將林姓主管叫到辦公室警告，提醒男女互動要有界線，並在黨部召開性平課程。

2.林姓主管平調，但是從小部門換到大部門，感覺上根本是升官，只是將兩人距離拉遠。

3.女方進駐地方，當時正值地方選舉，有許多黨工會進駐地方幫忙，受害者優先能夠進駐，換言之不用進辦公室遇到林男。

何孟樺直言，「我當時其實很不滿意，不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管我一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理。」

林男固2日請辭，並在何的臉書下留言，強調會配合調查，「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露」。

▲台北市議員何孟樺出面回應民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）

第4案：前民進黨青年部工讀生遭性騷，時任青年部主任吳濬彥冷回「那妳就推掉就好了」

前民進黨青年部工讀生今表示，當時張男打聽到她想考政治相關的研究所，便以自己很有經驗為理由，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯，儘管她多次委婉拒絕，仍窮追不捨。

張男經常言語調戲、不經意碰觸，讓她不堪其擾；然而，當她向當時的主管吳濬彥反應時，對方只淡淡地回，「那妳就推掉就好了。」後來，她因此罹患PTSD（創傷後壓力症候群 posttraumatic stress disorder），不敢在工作時化妝、打扮，就連頭貼也全換掉。

吳濬彥2日晚間致歉，表示自己只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，「我必須向當事人再次道歉。」

▲民進黨社團部主任吳濬彥。（圖／ETtoday資料照）

第5案：時任青年部主任蔡沐霖遭控強行十指緊扣女黨工

有知情者透露，有次餐會看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，「這些我都拍下來了」，而該知情者當時是學生，蔡沐霖介紹了政治工作，她因時間無法配合而拒絕，卻被對方抹滅人格。

蔡沐霖2日透過律師發表聲明，強調「無法成為翁文方，不代表就是趙昌澤」，面對網路上各種惡意攻訐，本人絕對會以司法捍衛清白。

▲蔡英文力挺蔡沐霖。（圖／民進黨提供）

蔡英文發聲：向社會表達最深歉意

總統蔡英文2日晚間表示，身為前任黨主席，她責無旁貸，「我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」；蔡表示，要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

蔡英文強調，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

第6案：民進黨發言人謝佩芬自曝3年前就被性騷擾

謝佩芬2日晚間在賴清德的文章下方留言，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」並附上3個嘔吐的表情符號。

▲民進黨發言人謝佩芬爆「3年前被性騷擾」。（圖／翻攝賴清德臉書）

第7案：綠營樁腳用信封戳女黨員胸部，立委吳思瑤遭控施壓、阻止報案

國民黨台北市議員張斯綱2日晚間貼出一名民進黨女黨員受害的自白，該女表示，她過去在選舉辦公室要撤離時，被一名樁腳用信封戳胸部，「我氣到和主任去報警的時候，負責協助我們競辦的某女性議員已經用權力禁止我們報警，警察也很誠實跟我們說了議員不給報警」。

受害者當下馬上打電話給另名女議員的助理，在對方的協助下才完成報警的流程，「但夾在兩個議員之前，我們只能走行政流程申訴」，她們兩人報警完便回到競辦繼續收拾，順便將黨員名冊燒了，「後來那個阻卻報警的人當上了立委」。

張斯綱點名，文中施壓、阻止報案的人就是民進黨立委吳思瑤。對此，吳思瑤3日凌晨回應，十幾年前她是助選員，該團隊發生與地方支持者的性騷糾紛，但她絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，樂見也支持還原事實，「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉」。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

綠營7青年政治人物譴責：願提供法律服務

對於加害人大打法律訴訟戰，立法委員賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷等7位青年政治人物，共同聲明譴責，並將提供受害者基本的法律援助。

第8案：基進黨志工指控遭性侵，加害者如今在民進黨當官

台灣基進黨一名男志工爆料，去年參加基進黨內部訓練時遭到性侵，對方甚至還摸他下體、強制口交，他事後將此事提報給基進黨性平會，但他因害怕被外界知道所以選擇和加害人和解，而如今這個加害者在民進黨工作，甚至還擔任不低的職位。

▼有被害人爆料，曾遭現在民進黨內某「職位不低」人士性侵。（圖／翻攝自臉書）