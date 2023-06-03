綠營爆性侵！他受訓遭強制口交　加害者如今在民進黨當官

▲基進黨也有惡狼，性侵後跑到民進黨當官。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

民進黨性騷擾案延燒，出現至少4位性騷惡狼，如今親綠的台灣基進黨也有男志工報料，去年參加基進黨內部訓練時就被性侵，對方甚至摸其下體強制口交，更表示當下提報，害怕被外界知道所以選擇和加害人和解，而如今這個加害者在民進黨工作，其職位還不低。

▲再度出現親綠被害人，更指出加害人如今也在民進黨職位不低。（圖／翻攝自被害人臉書）



親綠政黨的性騷擾案全面引爆，受害者一個接一個，讓從上到下都出來發聲道歉，並要嚴厲處理這些加害人，如今再度爆出一名曾在基進黨的劉姓志工，去年參加基進黨辦的內部訓練，他遭到和他同一間房的加害者性侵，對方先是隔著衣服撫摸他的身體，雖然他不斷翻身試圖提醒對方沒有睡著。

但反而讓他覺得好像默許了，「A開始伸進我的衣服裡，用手揉了我的胸，甚至開始摳起我的乳頭」、「A用他的臉貼著我的背，我明顯的感受到他正在吸氣，邊吸的過程中，他又再次伸手摳我的乳頭」、「A的手逐漸往下，他開始伸手觸摸我的下體，甚至把手伸進去」、「突然，我的褲子被脱下來了，一陣濕濕黏黏的感受，過程中我完全不敢張眼，但我知道這一定是嘴巴」，最後，他突然把我的褲子拉好，就回去睡覺了，這一切的噩夢才終於結束。

他醒來後試圖想洗掉這些回憶，不斷洗澡卻依舊無法忘掉，最後他得了PTSD、憂鬱症、廣泛型焦慮症，隨後他將這樣的狀況告知加害人，對方很訝異認為兩人是情投意合，雖然他承認並道歉，我也把這件事情同步提報基進黨的性平會，不過因為對方有意和解，他也讓基進黨的性平案暫停。

但當時的性平委員，也堅持要將A開除黨籍並且解聘，為了避免當時我受到二次傷害，基進黨也主動提出「外聘」律師，一方面不以政黨合作的律師，以免這件事情被太多人知道，另一方面是希望聘請對這個領域比較熟的律師可以給我更多的協助，當然，律師費是由基進黨全額支付，儘管當時的律師也說，基進黨雖然有連帶責任，但不包含出律師費等等，但和解過程仍造成他的二次傷害，他也離開了基進黨。

此刻，他也想告訴那些不理性的親綠支持者們，比起檢討基進黨的過往發生什麼事情，不如好好把民進黨內清乾淨，當時性侵的人，在被退黨解職後，現在在民進黨工作，我不知道為什麼民進黨在面試時，沒有詢問對方為何從基進黨離開，或是他根本沒有說實話。

更表示，對方當時和他和解時，為了表達誠意，說「會徹底離開我的生活圈，包含未來五年內可能就業、攻讀學業之領域」，但如今卻在民進黨工作是什麼意思？甚至可以擔任不低的職位？

「你以為和解代表一切都以為過去，但你錯了，這段時間以來我仍然每天都要吃超過7顆藥才有辦法好好活著，直到現在我仍然要不斷地去心理諮商，本來以為一切都已經過去，我以為我已經沒事了，但看到你又進入了這個圈子，我才知道，這件事情永遠不會過去」。

延伸閱讀

▸ 「AV界灰姑娘」相澤南淚灑桃機宣佈引退 未來動向曝光有機會來台發展

▸ 7旬婦殺死9旬老公 子求情「她被車撞都不知道」法院判決出爐

▸ 「真．無所事事小海豹」現實版 草皮睡到微笑在網路爆紅