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誰是電視界「張姓性騷男」？受害女不敢指名道姓　鄭家純點名他

▲▼藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

▲「雞排妹」鄭家純直接在當事人臉書上，Tag張姓媒體人。（圖／翻攝鄭家純臉書） 

記者林彥臣／綜合報導 

一名曾經在民進黨青年部工讀的女子，在臉書上發文表示，在2019年遇到職場性騷擾，一位由她接洽的張姓媒體人，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動，向主管回報時，也只得到「那你就推掉就好了」的回應，並沒有做任何處置。對此雞排妹鄭家純就在當事女子臉書，Tag該名媒體人表示「請問此案例是你嗎？」

當事女子表示，張姓媒體人多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動，儘管她一次都沒有去過，但因為工作所以還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的」。臉書貼文上，還附上「創傷後壓力疾患」的相關診斷文件。

▲▼民進黨青年部前主任吳濬彥。（圖／翻攝自Facebook／吳濬彥 Wu Jun Yen）

▲民進黨青年部前主任吳濬彥在臉書發文，對於當年未能提供更多協助，向當事人致歉。（圖／翻攝自Facebook／吳濬彥 Wu Jun Yen）

對此，時任青年部主任的吳濬彥在臉書表示，「針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉。」

吳濬彥說，「我雖然已在第一時間向當事人致歉，但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。」

鄭家純則是在當事女子的臉書上，Tag政治評論員張宇韶，並且表示，「請問此案例是你嗎？」

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