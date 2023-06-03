絕無阻止黨員報警　吳思瑤致歉：協助受害者做得不夠

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，國民黨議員張斯綱貼出一名民進黨黨員受害的自白，點名民進黨立委吳思瑤是文中施壓、阻止報案的人。對此，吳思瑤3日深夜透過臉書說明，十幾年前她是助選員，該團隊發生與地方支持者的性騷糾紛，但她絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，樂見也支持還原事實，「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉」。

立委吳思瑤表示，張斯綱議員在臉書上指控她是否曾有護航性騷案？她必須提出說明。她說，她努力回想，十幾年前，在一場選舉中，她是助選的身分，該競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛，「我絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，這是嚴重的污衊」。

吳思瑤表示，張議員要求市警局調查，「我樂見也支持，我非常希望還原事實」，在當時的時空環境下，建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治，是當下的她能給出的建議。

「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉，我也對受害人長久以來的傷痛感到不捨。」吳思瑤說，對於性平事件，保護受害一方是共同的立場，不分政黨，也無關政治。為個人的選舉利益，切莫消費受害者，拿性平事件作為政治攻訐的工具。