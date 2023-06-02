快訊／民進黨性平爭議延燒　蔡英文痛心：向社會表達最深歉意

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#metoo」事件。總統蔡英文2日晚間表示，身為前任黨主席，她責無旁貸，「我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」；蔡表示，要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

蔡英文說，這2天，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，「得知他們的受害經歷，我感到很不捨和痛心」。

「身為前任黨主席，我責無旁貸。我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。」蔡英文表示，她相信，說出受害經歷的過程一定很煎熬。謝謝勇敢說出來的朋友，讓大家有機會反省錯誤，「我要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害」。

蔡英文說，性騷擾事件會引起社會這麼大的反應，因為這和許多朋友的生活經驗息息相關，可能在日常生活中，也都聽過或者遭遇過類似的經歷。

蔡英文表示，每個人面對這些類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，但是每個人的感受，都必須嚴肅看待及尊重，「保障所有人的安全和權益，更是我們的首要之務」。

蔡英文說，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。