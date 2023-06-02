民進黨發言人爆「3年前被性騷擾」　謝佩芬：很多人要我忍耐

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／翻攝謝佩芬臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，宛如《人選之人-造浪者》真實版。對此，民進黨發言人謝佩芬也透露，她3年前就被性騷擾過，但當時很多人叫她忍耐，進而引起網友討論。

民進黨內部性騷擾、吃案事件接連爆出，黨主席賴清德今日表示，針對近日黨內爆發的性平事件，他要以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。

▲謝佩芬在賴清德的臉書下方留言，爆出她曾被性騷擾。（圖／翻攝謝佩芬臉書）



對此，謝佩芬也在賴清德的文章下方留言，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」並附上3個嘔吐的表情符號。

網友看完紛紛留言，「是誰性騷擾妳？是誰」、「誰要妳忍耐了大聲說出來！大家一定挺妳」、「拜託講出來是誰，這個時候不講，這種爛貨只會禍害更多無辜的人」、「啊你那時候有大聲說出來嗎」、「不能忍，忍了騷擾的人更猖狂」、「講出來大家會幫你，但亂講的話...我已拍照（截圖）存證」、「那妳還是繼續待在民進黨啊」。

也有支持者說，「既然都講了，那就不要講一半。是誰要妳忍耐、是誰騷擾妳？要就都講出來，不要留給記者做文章的空間。想要黨進步，就不要話只講一半；想要黨好，就不要讓記者有作文章的空間，不要賣關子」。

▼謝佩芬留言如下。（圖／翻攝賴清德臉書）

