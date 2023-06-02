林男固涉性騷請辭！民進黨前婦女部主任：有做補救措施

▲民進黨組織副主任林男固請辭，時任婦女部主任的蔡宛芬表示，當時她有通報主管、進行相關補救。（資料照／記者陶本和攝）



文／中央社

民進黨組織部副主任林男固因涉性騷請辭，事發當時的民進黨婦女部主任、現任高市府研考會主委蔡宛芬今天說，當事人未提申請調查，她仍通報主管，並進行相關補救措施。

對於林男固涉性平事件，時任民進黨青年部主任何孟樺今天下午在臉書（Facebook）發文表示，當事人是青年部夥伴之一。當時發現夥伴有異樣，在一起出差時主動問對方，當事人說，被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，這名加害人就是剛離職的組織部政務副主任林男固。

何孟樺表示，當時民進黨的性騷擾調查程序，有一條是「必須送到中常會」，婦女部主任蔡宛芬向她與受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。經徵詢當事人意願，當事人表達不願在媒體曝光，所以沒有啟動調查機制。

蔡宛芬回應，身為婦運工作者及個人價值信仰的堅持，保護申訴人及性平價值的實現是她最首要的目標。因此受理申訴後，除告知當時民進黨的性騷擾申訴和處理相關規定，包括需經中執會通過規定，也讓申訴人了解之後可能會遇到的所有情形，協助申訴人採取最適選擇和決定。

蔡宛芬說，後來申訴人雖未提出申請，但她仍依性別工作平等法之規定向主管通報，並進行補救措施，如全黨同仁要上性騷擾防治課程等。

蔡宛芬並指出，也因為個案，婦女部採取行動修改規定，不再需通報至中執會，避免當事人二度傷害，此辦法並於2020年6月24日通過，希望提供更友善的申訴環境。

蔡宛芬說，友善的性平職場環境是在許多受害者挺身而出的過程中，讓大家看到不足，並有機會改變，需要大家一起共同努力。