《人選之人》編劇爆業界前輩「抓我手碰下體」　男方身分曝光

▲《人選之人──造浪者》編劇簡莉穎自爆被性騷擾的經歷。（圖／翻攝自簡莉穎臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨性騷吃案連環爆，還被認為是戲劇《人選之人──造浪者》的真實版，有多處雷同之處。該劇的編劇簡莉穎就在2日晚間發長文，公開自己遭受業界前被性騷擾的經歷，當時還被抓著手碰觸對方下體問「大不大」，而且她也相信自己不會是唯一的受害者。

簡莉穎臉書發文指出，大三那年，她在文大戲劇系修導演課，想導蘇珊桑塔格的劇本《床上的愛麗絲》，於是想找出她所有的書來讀，當時在網路上查到桑塔格的中譯本，是一位中國流亡作家貝嶺所出版的，於是寫信給他，表示想購買所有桑塔格的書，也很驚喜收到回信。

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簡莉穎強調，她當時非常喜歡蘇珊桑塔格，「能跟一個認識桑塔格的人通信聊文學，是一件多麼開心的事！」

簡莉穎接著說，後來貝嶺要來台灣時約她見面，兩人相約在貝嶺的住處，當天她有點發燒，但還是選擇赴約，後來貝嶺還拿著一個氣墊床，要她幫忙一起拿上住處。

簡莉穎指出，後來貝嶺便要她在氣墊床上坐坐，「我坐好後，他壓上來，親我，撫摸我，我瞬間不知道怎麼反應，然後他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：『大不大？大不大？』我還記得他陰毛的觸感，我完全不知怎麼反應，我把手縮回來。然後他隔著褲子在我身上磨蹭，做一些性交的動作。」

簡莉穎當時心想，「我一看就是個女同志吧！到底哪裡讓你誤會了？」後來只能以發燒不適為由，尷尬地坐回客廳看書，也忘記之後是怎麼離開的。

簡莉穎指出，後來兩人幾乎沒有見面，直到貝嶺後來打電話，要她去聯絡文大的詩社，她才終於發脾氣怒回，「如果把我當成你的迷妹、叫我要幹嘛就幹嘛那你真的搞錯了」。之後兩人就再也沒有聯絡。

簡莉穎最後強調，希望她的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心這樣的人，過程中她也一直在檢討，「難道是我的信讓他誤會我是迷妹嗎？還是我不該去他家？但我朋友鼓勵我，我不要檢討自己，他不該對我做那些事。對，他不該，吃屎吧。」