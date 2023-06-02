性騷吃案風波連環爆　綠委齊批：應立刻檢討申訴機制

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，形同民進黨版的「#MeToo」事件。對此，民進黨立委吳思瑤2日表示，除了心痛、更是憤怒，過去做得不好、做得不夠的，中央黨部一定要徹底反省，以最誠懇的態度面對，更要全力防堵避免再有下一個受害人。立委陳靜敏也批評，噁人無處不在，想以不分區立委的身分，懇切要求民進黨檢討性騷擾申訴機制，並對黨務主管及所有黨工，進行完善的性平教育。

吳思瑤表示，力促國家法制更進步的同時，萬萬沒想到民進黨內的性平文化，仍處於極不進步、亟待革新的狀態，「對於接連爆出的黨內性騷擾、霸凌案件，除了心痛、更是憤怒！」

吳思瑤指出，這些年輕女孩，是懷抱對台灣公共事務的熱血，一片赤誠選擇來到民進黨，「過去我們來不及保護￼她們，未來我們必須加倍努力來彌補￼這些傷害。民進黨應該以具體行動來證明，堅定與性別平權的價值站在一起。」

吳思瑤直言，過去做得不好、做得不夠的，中央黨部一定要徹底反省，以最誠懇的態度面對。支持賴清德 3大改革宣示：

一、建立直接申訴窗口：

除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱（dpphelpme@gmail.com），而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。

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對申訴案件啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，我們也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

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二、零容忍的處理原則：

對於加害者，民進黨一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；我們也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。

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三、立即修改黨內規章：

強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

對該起事件，陳靜敏表示，剛在辦公室看到中央黨部又爆出第二起性騷擾事件，包括受害者向上呈報遭受忽視 ，甚至被職場霸凌逼退等事件，「受害者在臉書上寫下痛苦折磨的經歷，令我感到非常心疼痛心與憤怒！傷害女性的噁人無處不在，必定要立即懲處絕不可姑息！」

陳靜敏指出，自己想在這邊重申性騷擾零容忍，想以民進黨不分區立法委員的身分，懇切地要求民進黨檢討性騷擾申訴機制，並對黨務主管及所有黨工，進行完善的性平教育。

陳靜敏呼籲，民進黨立刻啟動調查，若有知悉此事卻無作為的黨務主管都應該受到懲處。而在醫療場域上，「我們常因照顧特質會合理化某些病態行為，但我會以立法委員的身分，要求主管機關落實強化性平教育，面對性騷擾的惡行，全面採行零容忍的態度！」

陳靜敏表示，強化醫療場域的性平事件蒐證、處理機制，讓每一位護理同胞透過這個機制獲得健全保護及協助，防止這類事件再次發生，「我想對這些勇敢站出來的人說，你不是一個人，我們會和你站在一起，做你最堅強的後盾，正義永遠不會遲到。」