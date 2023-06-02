王丹遭控「強暴未遂」！他3點回應：故意挑六四已說明問題

▲民運人士王丹。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨近日性騷案連環爆，知名大陸民運人士王丹2日遭曾任台北市議員林亮君助理的李援軍指控，曾在美國某飯店將他推倒「強吻、強暴未遂」，事後還持續言語挑逗、性騷擾笑話，讓他多年來只要看到王丹都感到非常噁心與不安，要求王丹出面道歉。對此，王丹稍早也發出3點聲明回應了。

王丹2日傍晚在臉書發文表示，一早起來看到相關新聞後，有點無奈但也不驚訝，「我想，作者自己說特意選擇『六四』這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。」

王丹做出3點說明，「第一，這位作者所說的什麼『性騷』之事完全不存在。第二，以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。第三，我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。」

▲王丹發3聲明回應。（圖／翻攝自Facebook／王丹网站 Wang Dan's Page）

李援軍今在臉書上爆料，王丹曾在美國時間2014年6月6日晚上，於紐約法拉盛地區某家飯店，「強吻我、強暴未遂」，當時他一時間還未反應過來，王丹便把他推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，「我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。」

李援軍指出，事後王丹雖收手，但接下來的一周仍時不時對他言語挑逗、講性騷擾笑話，並持續明示暗示希望能一起睡，當下他曾反應給王丹的助理，但沒有給予他任何協助，只說王丹是在開玩笑，而這段美國行也成了他此生最害怕的時光之一，回國後還將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。

林亮君表示，李援軍因該事件這幾年心裡都受到嚴重影響，「他在我這邊工作聊天有提到這件事情，一度有打算開記者會」，但後來李綜合考量後決定不開，而直到李離開辦公室，她都有持續跟對方保持聯絡，今看到發文也有傳訊關心，「畢竟講出這些事情，當事人要重新回憶細節、告訴所有人，不是一件 很容易的事。」