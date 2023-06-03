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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「王丹親我」！指控者再PO證據對話反擊：他說明晚跟他睡

▲李男貼出與王丹助理對話。（圖／翻攝自李援軍臉書）

▲李男貼出與王丹助理對話。（圖／翻攝自李援軍臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣前政治工作者李援軍2日指控王丹9年前邀他去美國，在某飯店強吻他且強暴未遂，王丹晚間對此回應「性騷」事件完全不存在。李援軍得知王丹否認後，再度貼出當時與王丹助理的對話內容，內容可見「剛剛王丹…親我…」、「他說明天晚上跟他睡。」

李援軍2日晚間再度貼文反擊王丹，「我對王丹這樣的回應不意外，但令人失望，如果王丹老師記不得當時發生什麼事情，為什麼你當時的謝姓助理是這樣回應我的呢？ 還是你也要說你沒有這助理？或是我要繼續公開其他美國行的照片和錄音呢？我還是呼籲，不要攻擊王丹或任何人的性向，就事論事坦承錯誤，一句對不起這麼困難嗎？」

▲王丹。（圖／資料照）

▲王丹。（圖／資料照）

貼文附上一張當時與王丹助理的對話，從內容可以看見李援軍提到「剛剛王丹…親我…」，助理回答「天啊，好害羞，是French kiss嗎？」李則表示「我現在很害怕好嗎？」助理則說「哈哈我保護你，他只是玩玩而已別想多。」李再透露「他（指王丹）說明天晚上跟他睡...我還是會怕啊...」

王丹2日晚間針對被指控「強暴未遂」提出3點回應，第一是這位作者所說的什麼性騷之事完全不存在；第二是以上已經清楚說明，我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應；第三則是我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。

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