高嘉瑜投票挺賴清德　高唱「心花開」：不要聽到姓高的就很興奮

▲高嘉瑜上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前出席黨主席補選候選人賴清德黨員座談時，當面被多名黨員怒嗆「下台」，她15日前往投票時強調要檢討反省，但入內就向選務人員大吐苦水說，「記者都故意跟我們見縫插針」，為了感謝大家這麼辛苦，她就唱一首歌手李千娜的台語歌「心花開」感謝大家，離去前笑對媒體解釋：「你們（指媒體）不要聽到姓高的就很興奮，再澄清一次，有個台北市黨部黨工高層被罵，那個人不是我好嗎？」

今天是民進黨主席補選投票日，高嘉瑜今天上午前往投票，針對媒體詢問，有黨員期待賴清德上台後，可針對高嘉瑜的言論做出懲處？高嘉瑜說，「賴副應該是很有智慧啦」，確實民進黨內現在有很多不同的聲音，急需要團結，期待賴清德當選黨主席後能夠革新、團結民進黨。

至於有黨員會前投票時受訪痛罵高嘉瑜說，覺得她唱歌很難聽，很不想再聽到她唱歌，但高嘉瑜今天仍然在投票所內大唱「心花開」一曲，高嘉瑜說，自己唱歌好不好聽可受公評，不喜歡妳的人妳怎麼做，他都不喜歡，可能也會故意說難聽，「想說這時候應該讓大家開心一點，就唱『心花開』」。

此外，針對民進黨前桃園市議員王浩宇指稱，民進黨台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，導致同學被判處死刑，而王明德只被判感化教育，只有出賣大家的飛黃騰達。高嘉瑜受訪批評，在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，在這種情況下所有被迫者都是受害者，在人家的傷口灑鹽，或者拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，這是非常不道德的。

高嘉瑜說，現在大家也需要情緒的宣洩，大家講話大聲、大鳴大放，這期間總是互相檢討求進步，賴清德要參選黨主席，當選之後如何帶領民進黨團結向前，大家一起來努力。

媒體亦詢問，中國民運人士王丹聲援高嘉瑜，卻被反批「中共同路人」，是否為他感到不捨？高嘉瑜表示，還是希望大家能夠減少對立及撕裂，王丹一直以來認同台灣的民主自由，在這種情況下，過去曾經是戰友，現在要彼此對立的話，這不是個很好的現象，希望大家能夠心平氣和、平心靜氣，想想如何讓民進黨能夠更好、讓台灣更好，這個才是最好的方法，現在彼此分化對立，是親痛仇快。

此外，高嘉瑜談及，她盼努力向基層溝通，一步一腳印地把想法跟理念、訴求與民眾說清楚，多數台灣人民非常理性、很有智慧，很多事情沒有辦法掌握在自己手上，每個人都有主觀的想法，沒辦法讓每個人都幫自己說好話；媒體追問，基層對於高嘉瑜有點不滿，是否受到影響？高嘉瑜表示，就是檢討反省；另對是否受到王浩宇等網軍的其他攻擊？高嘉瑜說，應該不會有人把他當一回事吧，他的攻擊是有目的性的，社會還是需要更多的善良，真的不需要多花時間在他身上。