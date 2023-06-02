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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民運人士王丹驚爆「強暴未遂」　受害者出面指控要求道歉

▲王丹。（圖／資料照）

▲王丹。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

民進黨性平爭議事件連環爆，曾任台北市議員林亮君助理的李援軍，2日也在臉書自爆，曾遭知名大陸民運人士王丹「強暴未遂」，導致他只要每年到了6月4日，這個王丹會需要發言出面的日子，都感到非常噁心與不安，為此他要求王丹出面道歉。目前已私訊王丹，但出稿前他還未回覆。

李援軍今在臉書上指出，這幾天，看到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，讓他覺得很欣慰，「我們的社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。」

所以在隱忍了9年之久之後，李援軍說，他決定在即將6/4的這個時間點，公開這件事情，那就是中國六四學運領導、民運人士王丹，曾於美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，「強吻我、強暴未遂」。

「一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。」

雖然王丹確實收手了，但接下來的一週，李援軍卻持續面臨王丹時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示他，希望能跟他一起睡。當下李援軍曾反應給王丹的助理，但沒有給予他任何協助，只說王丹是在開玩笑、鬧他的。

那一趟美國行成了李援軍此生最害怕的時光之一，由於在美國人生地不熟，言語也不通，李援軍完全無法報警，只能一直忍耐，忍耐到返國之後，他將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。

由於李援軍在臉書上表示，曾告訴過林亮君議員，《ETtoday新聞雲》也訪問了林亮君，林表示，李援軍的事件發生在2014年，當時他們還不認識，是後來他來議會辦公室工作時才聊到。林亮君說，李援軍遭遇到該事件，這幾年心裡都受到嚴重影響，「他在我這邊工作聊天有提到這件事情，一度有打算開記者會」；而林也表示願意協助，若要需要聯絡媒體、找律師等，都可以幫忙，「但最重要還是他個人想法」。

林亮君說，李援軍在談及該事件時心情相當激動，畢竟受害者心裡會有很多情緒，但她尊重當事人隱私，「他如果也沒有真的想公開的話，硬要他開記者會也很奇怪」，後來李綜合考量後決定不開記者會。後續李離開辦公室後，林亮君都有跟他保持聯絡。

今天看到李援軍發文，林亮君還有傳訊息關心他，畢竟講出這些事情，當事人要重新回憶細節、告訴所有人，不是一件 很容易的事。

李援軍臉書全文如下：

這幾天，看到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，我覺得很欣慰，我們的社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。

所以，隱忍了9年之久，我決定在即將6/4的這個時間點，公開這件事情。
中國六四學運領導、民運人士王丹，美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，強吻我、強暴未遂。

當時，我即將滿20歲，在台中某次的聚會中認識了王丹和他的謝姓助理，那時候的我剛開始參與社運，而「王丹」這個曾經出現在我的歷史課本的人物，還有他過往被人歌功頌德的經歷，讓我對他非常憧憬，就像是看到名人一樣。
王丹那時候便對我提出邀約，他說他要回美國一趟，先去紐約，再到洛杉磯和舊金山，問我要不要跟他一起去見見世面，他可以下機招待。

這是非常吸引人的邀約，我也完全沒有去過美國，能夠跟著名人一起去，想必會是一趟很精彩的旅程，所以我便答應了這趟為期約一週的美國行。

到了紐約之後，王丹安排我及謝姓助理一起先在法拉盛的飯店同個房間住幾天，再前往洛杉磯。抵達飯店稍作整理後，謝姓助理出門了，王丹則回到飯店，房間裡面只剩下我和王丹。

我當時在床上用筆電，王丹走向床邊的窗戶，招呼著我說：「來到紐約怎麼一直在用筆電，不來看看外面的風景嗎？」我雖然對於窗外風景確實沒什麼興趣，但基於尊重，我還是意思意思走去窗邊看看。

才走到窗邊，王丹便從後面用力地環抱住我，並對我強吻。

一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。

雖然王丹確實收手了，但接下來的一週，我卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示我，希望我跟他一起睡。而我當下反應給他的助理，他的助理也並沒有給予我任何協助，只跟我說王丹是在開玩笑、鬧我的。

我真的很害怕，那一趟美國行是我此生最害怕的時光之一，在美國我人生地不熟，言語也不通，我完全無法報警，我也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐，忍耐到我返國之後，我將我自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。

我後來完全不願意在跟王丹及他的助理有任何聯繫，但我留下了我那時求救的訊息，以及我有到過王丹加州住所的車房照片，所言一切皆為真實。

每次到了6/4這個王丹會需要發言出面的日子，我都感到非常噁心與不安，我害怕這個人、我害怕聽到他的聲音、我害怕看到他的樣子。

今天提出這樣的訊息，其實早在2020年我就想要說出口，但，那時候我是一個政治工作者，我甚至是一個未對家人出櫃的同志，我很感謝當年我服務的林亮君議員及時任的呱吉議員，在聽完我的故事之後，選擇相信我，即便當年我並沒有說出這些事情，他們也知道，有一個人曾經做出了這樣的事情。

王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，我呼籲大家要審選盟友，如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？

最後，我要的很簡單，我要王丹及謝姓助理給我一個道歉，我希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒，無論這個人在台灣有沒有知名度、有沒有話語權，如果不能嚴正與這個人劃清界線，那我真的會對我所支持的獨立立場和親綠黨政人士，感到無比失望。

我冒著我可能會因此惹上麻煩事，以及對於我尚未對家人出櫃的風險，說出我的故事了。我相信，我也知道，被王丹這樣傷害過的不只我一個，同樣經歷過性騷擾的，無論何種性向，也絕對不會只有我，希望大家能夠給予其他受傷的人們溫暖與支持，拒絕繼續隱忍與忽視傷害的社會現況。

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