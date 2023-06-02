　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

▲▼民進黨中央 秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工遭性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨性騷擾事件連環爆，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身說法，有人被摸臀、親臉後向主管申訴，反遭刁難霸凌；也有人成功申訴，但加害者並沒有受到應有的懲罰；還有工讀生被不斷調戲、約泡湯，結果向上級求助，只得冷漠的回應。

第1位受害者

[廣告]請繼續往下閱讀...

風暴最初，一名陳姓前黨工1日指控，當時她與攝影團隊、薛姓導演「輝哥」同坐一台廂型車，起先以為導演讓她把頭靠在他肩上休息，是出自長輩關心；沒想到，導演竟伸手撫摸她的後頸，接著又摸到她的下巴、胸上。

陳女向上呈報，卻被當時的婦女部主任許嘉恬冷處理。而遭指控的名導演「輝哥」，近年還曾入圍過金鐘獎《迷你劇集／電視電影導演獎》。

▲▼ 女黨工遭性騷「導演身分、對話全曝光」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲前女黨工曝光對話紀錄。（圖／翻攝自當事人臉書）

昨日，輝哥被瘋狂起底，包括他曾在臉書貼出2008年3月7日的入黨黨證，也曾與多名民進黨大咖蘇貞昌、蘇貞昌、林靜儀等合照，就連他結婚時，總統蔡英文還上台證婚。

第2位受害者

另一名受害前黨工今（2）日現身，透露當時她一直明確拒絕，陳姓同事也知道她有穩定交往對象，但仍經常做出逾矩行為，「例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」

不僅如此，陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至趁出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間。

前女黨工忍無可忍，向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾；沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，甚至在工作上處處刁難、嘲笑、威嚇，甚至讓身為受害者向加害者道歉。

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲前民進黨青年部主任、勞動部政務次長機要秘書蔡沐霖，昨日已請辭獲准。（圖／記者周宸亘攝）

後來，前女黨工妥協道歉，卻沒換來好日子，不僅得面對主管的辱罵，業務被架空，還轉任部門內其他黨工的助理，最終她選擇離職回到家鄉靜養。

►叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕：把我困飯店房內

第3位受害者

台北市議員何孟樺今指出，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門林姓主管寫情書、晚上電話騷擾，因為不想看到部門的同仁被欺負，當下就鼓勵同仁說應該要上報這件事情。

當時，她們一起向婦女部主任申訴，呈上相關證據，後來案子也有到副秘書長那邊，「但後來發現一個問題，當時的處理機制裡有一條，最後調查結果必須要呈到中常會；也就是說，當事人可能要面臨在媒體面前曝光，在徵詢當事人意願後，她向我表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制。」

何孟樺接著提到，那時高層最初做的決定，竟是要受害者調部門，在她們持續爭取後，才提出3個解決辦法，分別是：

1.副秘將林姓主管到辦公室警告，提醒男女互動要有界線，並在黨部召開性平課程。

2.林姓主管平調，但是從小部門換到大部門，感覺上根本是升官，只是將兩人距離拉遠。

3.女方進駐地方，當時正值地方選舉，有許多黨工會進駐地方幫忙，受害者優先能夠進駐，換言之不用進辦公室遇到林男。

▲▼台北市議員何孟樺出面回應民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員何孟樺出面回應民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）

何孟樺直言，「我當時其實很不滿意，不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管我一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理。」

第4位受害者

前民進黨青年部工讀生今表示，當時張男打聽到她想考政治相關的研究所，便以自己很有經驗為理由，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯，儘管她多次委婉拒絕，仍窮追不捨。

張男經常語言調戲、不經意碰觸，讓她不堪其擾；然而，當她向當時的主管吳濬彥反應時，對方只淡淡地回，「那妳就推掉就好了。」後來，她因此罹患PTSD，不敢在工作時化妝、打扮，就連頭貼也全換掉。

不過，在她今天發出文章後，主管私訊向她道歉，承認當下沒有好好處理。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前女黨工遭性騷「主管給3條路」　她赴KTV道歉...崩潰昏倒

性騷導演「輝哥」黨證曝光！蔡英文曾上台證婚　超多大咖合照

親綠插畫家爆性騷！「多名受害者內幕」曝光　小模淚：反被檢討

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

打字「1習慣」讓他超介意！一票人都有感：翻白眼+1

愛愛秒軟！壯男想做「增大術」　醫一問傻眼：有性功能障礙是她

雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

快訊／17:48台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

更年期盜汗夜尿超煩躁　中醫師激推「2茶膳+2穴位按摩」改善障礙

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

打字「1習慣」讓他超介意！一票人都有感：翻白眼+1

愛愛秒軟！壯男想做「增大術」　醫一問傻眼：有性功能障礙是她

雲林「六房媽過爐」人潮預估數萬　警管制+封閉道路一次看！

快訊／17:48台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

更年期盜汗夜尿超煩躁　中醫師激推「2茶膳+2穴位按摩」改善障礙

12星座「桃花盛開」！6月首周運勢一次看　金牛有偏財

台大社科院長自爆！查林智堅案遭威脅　「國安局可以看到你的LINE」

人妻看片「狂練1前戲挑逗」　老公就是不愛愛！她淚：想離婚了

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

【廣編】馬來西亞豈止好玩　6／2～6／5高雄展覽館登場

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

正妹YouTuber回國胖了　粉絲驚：胖到對的地方

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

麵包包「10年前就在騙」！前男友爆黑歷史

高雄健身房惡性倒閉！會員退費無門

超殺機票又來了！台灣虎航全航線單程機票899元起　10時開搶

館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉

月轉1萬當結婚基金！他5年後發現「只剩17元」傻了

藝術家爆「輝哥」曾羞辱他1句話：真的很作噁

ATM領4萬「少1動作慘哭」！妹子驚5000元不見

5億高中生案傳「黑道出手」！律師給1建議

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　照片真相曝光

更多熱門

相關新聞

「我不是翁文方但也不是趙昌澤」　蔡沐霖：將依法捍衛清白

「我不是翁文方但也不是趙昌澤」　蔡沐霖：將依法捍衛清白

民進黨性平爭議事件連環爆，前青年部主任蔡沐霖遭爆無視下屬的求救，還反諷「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，會被傷自尊要多體諒」，還疑似有職場霸凌情事。對此，蔡沐霖透過律師發表聲明，強調「無法成為翁文方，不代表就是趙昌澤」，面對網路上各種惡意攻訐，本人絕對會以司法捍衛清白。

民進黨性騷擾調查結果　竟要呈中常會曝光給媒體

民進黨性騷擾調查結果　竟要呈中常會曝光給媒體

英國政壇連2年爆性騷　黨鞭遭停職

英國政壇連2年爆性騷　黨鞭遭停職

民進黨性平爭議連環爆　林男固認了：罵我畜生、垃圾我都不會告

民進黨性平爭議連環爆　林男固認了：罵我畜生、垃圾我都不會告

民進黨性平爭議連環爆　何孟樺曾協助第3案：處理過程非常挫折

民進黨性平爭議連環爆　何孟樺曾協助第3案：處理過程非常挫折

關鍵字：

民進黨性騷風暴性騷擾黨工性騷輝哥許嘉恬蔡沐霖吳濬彥民進黨性騷

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面