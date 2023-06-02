第4位受害女現身！民進黨「性騷風暴」一次看　她求救反遭主管霸凌

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工遭性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨性騷擾事件連環爆，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身說法，有人被摸臀、親臉後向主管申訴，反遭刁難霸凌；也有人成功申訴，但加害者並沒有受到應有的懲罰；還有工讀生被不斷調戲、約泡湯，結果向上級求助，只得冷漠的回應。

第1位受害者

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風暴最初，一名陳姓前黨工1日指控，當時她與攝影團隊、薛姓導演「輝哥」同坐一台廂型車，起先以為導演讓她把頭靠在他肩上休息，是出自長輩關心；沒想到，導演竟伸手撫摸她的後頸，接著又摸到她的下巴、胸上。

陳女向上呈報，卻被當時的婦女部主任許嘉恬冷處理。而遭指控的名導演「輝哥」，近年還曾入圍過金鐘獎《迷你劇集／電視電影導演獎》。

▲前女黨工曝光對話紀錄。（圖／翻攝自當事人臉書）

昨日，輝哥被瘋狂起底，包括他曾在臉書貼出2008年3月7日的入黨黨證，也曾與多名民進黨大咖蘇貞昌、蘇貞昌、林靜儀等合照，就連他結婚時，總統蔡英文還上台證婚。

第2位受害者

另一名受害前黨工今（2）日現身，透露當時她一直明確拒絕，陳姓同事也知道她有穩定交往對象，但仍經常做出逾矩行為，「例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」

不僅如此，陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至趁出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間。

前女黨工忍無可忍，向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾；沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，甚至在工作上處處刁難、嘲笑、威嚇，甚至讓身為受害者向加害者道歉。

▲前民進黨青年部主任、勞動部政務次長機要秘書蔡沐霖，昨日已請辭獲准。（圖／記者周宸亘攝）

後來，前女黨工妥協道歉，卻沒換來好日子，不僅得面對主管的辱罵，業務被架空，還轉任部門內其他黨工的助理，最終她選擇離職回到家鄉靜養。

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第3位受害者

台北市議員何孟樺今指出，2018年她擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，在出差時詢問下，發現同仁被其他部門林姓主管寫情書、晚上電話騷擾，因為不想看到部門的同仁被欺負，當下就鼓勵同仁說應該要上報這件事情。

當時，她們一起向婦女部主任申訴，呈上相關證據，後來案子也有到副秘書長那邊，「但後來發現一個問題，當時的處理機制裡有一條，最後調查結果必須要呈到中常會；也就是說，當事人可能要面臨在媒體面前曝光，在徵詢當事人意願後，她向我表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制。」

何孟樺接著提到，那時高層最初做的決定，竟是要受害者調部門，在她們持續爭取後，才提出3個解決辦法，分別是：

1.副秘將林姓主管到辦公室警告，提醒男女互動要有界線，並在黨部召開性平課程。

2.林姓主管平調，但是從小部門換到大部門，感覺上根本是升官，只是將兩人距離拉遠。

3.女方進駐地方，當時正值地方選舉，有許多黨工會進駐地方幫忙，受害者優先能夠進駐，換言之不用進辦公室遇到林男。

▲台北市議員何孟樺出面回應民進黨性騷事件。（圖／記者李毓康攝）

何孟樺直言，「我當時其實很不滿意，不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，但在機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管我一再抗議，黨部也卻仍說只能這樣處理。」

第4位受害者

前民進黨青年部工讀生今表示，當時張男打聽到她想考政治相關的研究所，便以自己很有經驗為理由，多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯，儘管她多次委婉拒絕，仍窮追不捨。

張男經常語言調戲、不經意碰觸，讓她不堪其擾；然而，當她向當時的主管吳濬彥反應時，對方只淡淡地回，「那妳就推掉就好了。」後來，她因此罹患PTSD，不敢在工作時化妝、打扮，就連頭貼也全換掉。

不過，在她今天發出文章後，主管私訊向她道歉，承認當下沒有好好處理。