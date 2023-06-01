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親綠插畫家爆性騷！「多名受害者內幕」曝光　小模淚：反被檢討

▲厭世工程師道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲厭世工程師被指控性騷，發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

臉書粉專「厭世工程師」日前遭爆長期性騷擾小模、外流他人私密照，事後他發文致歉，承諾會盡力彌補，仍止不住輿論撻伐。其中一名小模寫下長文指控，多名受害者與自己的遭遇，「為何可以輕易選擇原諒？還覺得他有勇氣面對，反而被受到讚賞？為什麼不替這些受害者發聲？」

該名小模指出，「請求各位幫高調轉推，為保護當事受害者們，原諒我無法說明得太過詳細，我們至今在圈內聽過各式各樣的鬼故事，然而已經有多少個加害者換了名字，就又繼續可以為非作歹，最終往往是受害者們選擇避開對方出現的場合，甚至選擇淡出圈子。」

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小模提到，當初好意讓他練習繩縛而拍下的私密照，對方竟把照片外流至臉書社團，供外人欣賞、滿足虛榮心，「如果不是因為運氣好，剛好看到他在滑臉書時出現那篇文章，我的圖片至今可能還在社團網路流傳。」

不僅如此，加害者還曾在一場唱歌活動上，未經同意將手伸進B女內衣裡，重點是B女還未成年；而受害者C女則控訴，他擅自闖入非圈內活動的場合，撫摸她的頭、腳踝、搔癢，還伺機打她屁股，即便她已讀不回，對方仍一直傳騷擾訊息。

▲親綠插畫家爆性騷！「多名受害者內幕」曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲小模吐露內幕。（圖／翻攝自臉書）

另外，還有一名D女並非圈內人，只是在外拍上有過合作，並拍一些繩縛相關主題；怎料，工作過程中，加害者在進行綑綁時，多次用繩子挑逗她的私密處，就算D女表明不適，請他停止動作，他仍舊故我，在拍攝結束後，更想要多次擁抱、做出一些親暱舉動，當被拒絕後，就以「這是圈內的規矩」堵她的口。

小模無奈表示，「在說出自己的經歷後，許多人試圖挖出被害者身分，並檢討我們，說為什麼自己不懂事出來玩，可真正錯的人是我們嗎？」

另外，小模也向厭世工程師喊話，「請你停止一直去找受害者，急著要她們在身心狀況皆不穩定的情況下，接受你的道歉，很多人身心狀況都已達到極限，而我目前也仍在創傷跟被檢討聲浪中，因此我無法因為你做了一些彌補，就選擇原諒你。」

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►快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了

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