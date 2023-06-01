性騷導演「輝哥」黨證曝光！蔡英文曾上台證婚　超多大咖合照

▲輝哥的黨證被挖出。（圖／翻攝自臉書／綠查錶）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨黨工、導演「輝哥」遭爆性騷擾女性前黨工，當初事件被冷處理，如今消息曝光後，民進黨火速致歉並停止合作，而人稱「輝哥」的薛姓導演也不斷被起底，連總統蔡英文都曾在他婚禮證婚，還有多位大咖與他合照。

民進黨前黨工陳姓女子指控，過去曾在工作時，與攝影團隊在廂型車上被男導演性騷擾，起先以為導演讓她把頭靠在他肩上休息，是出自長輩關心；沒想到，導演竟伸手撫摸她的後頸，接著又摸到她的下巴、胸上。

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陳女向上呈報，卻被當時的婦女部主任許嘉恬冷處理。而遭指控的名導演「輝哥」，近年還曾入圍過金鐘獎《迷你劇集／電視電影導演獎》。

▲他曾跟許多大咖合照過。（圖／翻攝自臉書／綠查錶）

不僅如此，輝哥也被瘋狂起底，包括他曾在臉書貼出2008年3月7日的入黨黨證，也曾與多名民進黨大咖蘇貞昌、蘇貞昌、林靜儀等合照，就連他結婚時，總統蔡英文還上台證婚。

另外，副總統賴清德上午透過臉書表示，身為民進黨主席，對於此事他感到非常的沉痛，要向這位同仁致上最大的歉意，「對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」，強調有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代，且民進黨對於任何涉及性騷擾，絕對採取零容忍的態度。