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前女黨工遭性騷「主管給3條路」　她赴KTV道歉...崩潰昏倒

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨今日再傳另一名前女黨工遭騷擾，當時她向時任青年部主任蔡沐霖反應，竟反被逼著道歉，甚至在工作上處處遭刁難、霸凌，受害者還透露，那時主管給她三條路，最後她選擇向加害者陳姓男同事道歉，而赴約那天，她最終承受不住當場昏倒。

前女黨工透露，儘管對方知道她有穩定交往對象，她也一直明確拒絕，但陳男仍經常做出逾矩行為，「例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」

不僅如此，陳男常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；甚至趁出差住飯店時，在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間。

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►叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕：把我困飯店房內

對於種種騷擾行為，前女黨工忍無可忍，向時任青年部主任蔡沐霖申訴，原以為能解決困擾；沒想到，蔡沐霖竟反過來檢討她，直說「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」。

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

後來，主任開始在工作上處處刁難、嘲笑、威嚇她，甚至給出三個選擇，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣她），三是要她跟陳男道歉。

身為受害者的她妥協了，並到錢櫃赴陳男的約道歉，「我一到場，看到陳拿著Bar、翹二郎腿，一副氣勢凌人。陪我去的黨工行前告訴我，既準備要道歉，那我就應接受他會是上位者的姿態，所以我早有預料。」

於是，不管陳男說什麼，她都低姿態的一一道歉，就連對方嘲諷說，「妳這個人就是不受教！」她仍卑微地回應，「對不起，我不應該。」

就在快結束之際，她鬆了一口氣，但猛然覺得呼吸困難、頭昏腦脹，結果在等電梯時突眼前一片黑，接著便倒下了；那時，陳男面對面抱著她，還自豪地對旁邊黨工說，「有人昏倒就是要這樣抱！」而全身無力的她，縱使想放聲尖叫，也沒有力氣反抗。

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲前民進黨青年部主任、勞動部政務次長機要秘書蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

前女黨工坦言，「道歉後我的日子並沒有更好過，主任時不時在工作群對我冷諷，甚至用髒話出言辱罵，架空我的業務，擅自在青年部發布人事命令，要我擔任部門內其他黨工的助理，要求大家請我影印、掃描、做雜工，不做就照黨內規處理我。

最終，她選擇離職並回到家鄉靜養，如今她揭開這道傷疤，勇敢表示「無論你們說什麼，或是如同過去一般無視事實想辯解，我已經無所畏懼。除了有截圖、錄音，我說的事件皆有目擊同仁，醫院也有紀錄，我不怕你們。」

另外，蔡沐霖為勞動部政務次長李俊俋的機要秘書，勞動部證實，蔡沐霖昨日已請辭，理由是「生涯規劃」。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

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