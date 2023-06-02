叫小黃到家樓下「逼她陪喝」　前女黨工吐性騷內幕：把我困飯店房內

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼昨日一名民進黨女性前黨工爆料，曾遭導演「輝哥」摸胸性騷擾；今日，又有另一名受害前黨工現身，表示當時遭陳姓同事瘋狂追求，對方會趁喝醉時，做出親臉頰、摸屁股等動作，最後被打槍更惱羞成怒，和時任青年部主任蔡沐霖一同霸凌她，這段經歷也成為她人生最黑暗的惡夢。

前女黨工直言，「我知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個我深愛、且投入一切熱情服務的黨，但是，對不起，我真的撐不住了。」

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她透露，起先她與陳姓同事相處融洽，對方經常會私訊和她閒聊，而自己有穩定交往多年的對象，同事們也都清楚，「讓我感到不對勁的是，他開始有些進一步的舉動，例如沒問過就幫我買早餐、或叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒，且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。」

不僅如此，陳同事常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰；儘管她每次都明確拒絕，對方仍不肯收斂，「最令我恐懼的是，有兩次部門到外縣市出差，必須在外過夜。」

▲前民進黨青年部主任、勞動部政務次長機要秘書蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

那次餐會結束，她在餐廳外與志工們聊天時，陳男跑來要求她回飯店，在她表明能自行回去後，對方竟當面大吼「妳給我上車！」回到飯店後，陳男更不斷找藉口想進她房間，她心累表示，「他不顧我的拒絕，瘋狂按電鈴、敲門、踹門。當下我感到無比的害怕跟恐懼，但我知道，無論如何我絕對不能開門。直到其他同仁來把他帶走，才結束這場鬧劇。」

更離譜的是，陳男還曾在飯店監視、顧著她的房門，不讓她走出房間，根本形同軟禁。面對諸如此類的情況，前女黨工不堪其擾，並向時任青年部主任蔡沐霖反應；怎料，她後來在工作上一直遭到刁難、辱罵，甚至架空她的業務，要她改做雜工，種種不公平對待猶如嚴厲的羞辱酷刑，最終逼得她辭職回家靜養。

另外，蔡沐霖為勞動部政務次長李俊俋的機要秘書，勞動部證實，蔡沐霖昨日已請辭，理由是「生涯規劃」。

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