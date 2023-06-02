▲過敏性鼻炎藥再爆缺貨！2原因讓「需求增3成」，食藥署曝因應作為。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」再爆缺貨，基層藥局只能和同業以藥易藥因應。食藥署表示，該鼻噴劑去年每月健保用量為10萬劑，今年因應解封，類流感與新冠疫情回升，月用量增加到13萬劑，增幅達3成，業者只能先行控貨因應。食藥署於5月30日再次函請業者增加輸入，也會協助分配調度，讓藥局與基層院所都買得到藥。

「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」今年初就傳出短缺情形，雖然食藥署4月27日就於西藥供應平台公布多款可替代藥品，但不少藥師依然反應叫不到貨。

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對此，食藥署副署長陳惠芳受訪時回應，該藥品屬於過敏性鼻炎用藥，該成分類固醇僅有各一張處方藥與指示藥許可證。今年因為社區與邊境防疫解封，類流感、新冠疫情都有增加趨勢，也讓類固醇鼻噴劑需求量大增。

食藥署於4月19日接獲藥局、診所通報後，已將替代藥品相關資訊於同月27日公告上網，並函請公協會轉知會員，近期也將請藥品許可證持有藥商，保留一定比率藥品給基層藥局或診所。食藥署後續將委託公協會執行藥品市場供應監測及調度相關計畫，以協助藥品於藥局間之分配及調度，減輕藥局藥品缺貨之情形。

「類固醇機制是免疫調節、減少鼻內黏膜發炎，其實用哪一款都一樣。」陳惠芳表示，目前控貨中的「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」為處方用藥，同成份類固醇另有指示用藥「歐治鼻舒敏」，有需求的民眾可自行到藥局購買。

另因應近期呼吸道疾病及腸胃道病人增加，食藥署於112年5月30日再次函請業者，持續增加相關藥品之生產及輸入，並妥善分配予各層級醫療機構及藥局。食藥署並持續主動調查相關藥品之庫存、生產及供應情形，以確保國內藥品穩定供應，保障民眾用藥權益。