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好市多A肝莓果「本周無檢出」！　累計下架56噸、剩14件檢驗中

▲▼好市多退貨冷凍莓果。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多退貨冷凍莓果。（圖／翻攝好市多官網）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（24）日公布好市多進口莓果最新抽驗進度，本周無新增陽性個案，目前冷凍綜合莓、藍莓與草莓共計回收5萬6065.97公斤。食藥署表示，將持續與地方政府衛生局合作，監督好市多公司辦理後續下架回收及銷毀作業。

好市多4月底爆出A肝莓果事件後，衛生單位已經全面要求好市多回收冷凍莓果類產品，暫停輸入報驗。截至5月23日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計5萬6065.97公斤(科克蘭冷凍綜合莓2萬5750.19公斤、科克蘭冷凍草莓2751.97公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬7563.81公斤)。

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食藥署今（24）日公布最新調查進度，南區管理中心主任魏任廷表示，5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至112年5月23日止抽驗77件，1件陽性，62件陰性，14件檢驗中。

好市多5月10日提出初步調查報告，但內容無法釐清污染原因，食藥署並不滿意，已經要求5/31前提出完整調查報告。食藥署副署長林金富表示，食品安全是從產地到餐桌，需要在改善報告上確切找出污染源頭，完成改善前會持續暫停受理好市多相關產品輸入報驗。

▲▼ 好市多 。（圖／記者嚴云岑攝）

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