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打氣翻1倍！A肝疫苗恐短缺「自費控貨中」　6月專案進口2千支

記者嚴云岑／台北報導

好市多冷凍莓果接連驗出A肝病毒，也讓A肝疫苗接種人數攀升。食藥署今（24）日表示，「不活化A型肝炎疫苗」，原本每月需求量為1000支，但自4月29日至今兩家業者供應量為2430支，因為庫存提前被領出，已啟動專案進口，預計6月到貨2000支，預計可補足庫存缺口。

打針。（圖／達志／示意圖）

▲每月打氣翻1倍！A肝疫苗恐短缺「控貨中」，6月專案進口2千支。（圖／示意圖／達志影像）

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食藥署西藥供應資訊平台自112年5月3日至5月16日，共接獲45件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結5件，合計50件。其中經調查無短缺案件15件、建議使用替代品項25件（共23項藥品）、無替代藥品啟動公開徵求案件共計1個品項、恢復供應品項3件、處理中案件數6件。

食藥署副署長陳惠芳表示，啟動公開徵求的藥品為「不活化A型肝炎疫苗」，國內共有2家業者，但因需求增加，目前自費疫苗皆控貨供應中，但公費小兒A肝疫苗供應正常。

陳惠芳表示，好市多爆出A肝莓果事件後，疾病管制署4月28日建議有慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，(如)曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗。

原本「不活化A型肝炎疫苗」每月需求量為1000支，但自4月29日至今兩家業者的供應量為2430支，為每月用量近1.5倍，雖然目前庫存仍有3418支，但仍啟動專案進口，目前已徵得有意願業者，預計6月就可補貨2000支。

▲▼ 食藥署 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲食藥署公布西藥平台藥品短缺通報案件。（圖／記者嚴云岑攝）

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