高雄旅展登場！高鐵祭3大優惠　下單滿額「送千元抵用券」

▲高鐵假期「美食懶人包」專案特搜台北、高雄美食餐廳。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

「2023高雄市旅行公會國際旅展」今(2日)起至5日登場，高鐵推出旅展限定3大優惠，包括下單滿6千元就送「高鐵假期千元抵用券」等；另也攜手雙北15家飯店推出「Cool夏玩台北」專案，平日2人成行，每晚2925元起。

夏季旅遊開跑，高鐵推出高鐵假期「暑期親子」、「Cool夏玩台北」、「美食饗宴之旅」及「美食懶人包」等四大產品，更祭出旅展限定三大優惠，包括全產品單筆訂單滿6000元，就送「高鐵假期千元抵用券」；另兩人成行下單即贈「高鐵聯名盥洗包」；TGo會員下單「暑期親子」行程享點數3倍折抵，最高單筆折1200元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「暑期親子」專案則提供高鐵標準車廂對號座來回車票，並搭配遊樂園周邊飯店，入住指定35家飯店，再贈送樂園或景點門票，以2人成行，左營出發入住台北凱撒大飯店為例，每人只要2975元起，相當於高鐵來回車票就能輕鬆搞定交通和住宿，再依入住人數加贈兒童新樂園一日票。

▲高雄市長陳其邁（中）、台灣高鐵董事長江耀宗（左4）、總經理鄭光遠（左2）出席旅展高鐵攤位開幕。（圖／高鐵）

「美食饗宴之旅」主打美食之旅，以「彰化鹿港小吃．三輪車古蹟巡禮1日豐富行」為例，網羅鹿港老街上必吃美味，還能享受三輪車慢遊古鎮以及專人導覽，左營出發每人只要2990元起。

此外，高鐵假期「Cool夏玩台北」專案，與雙北15家優質飯店合作，以平日二人成行、左營出發入住台北捷絲旅西門町館為例，每晚只要3575元起，如入住城市商旅北門館，每晚只要2925元起，產品除高鐵來回車票加住宿一晚外，還加贈台北捷運一日券。

▼高鐵假期「暑期親子」專案，住台北凱撒大飯店，每人只要2975元起。（圖／高鐵）

