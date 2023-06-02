超殺機票又來了！台灣虎航全航線單程機票899元起　10時開搶

▲台灣虎航線上旅展推出全航線單程機票899元起。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊加溫，暑期旅行旺季將至，台灣虎航推出線上旅展，全線促銷單程機票未稅899元起，今(6月2日)上午10時起限定4天開賣。

因應高雄國際旅展今起至6月5日在高雄展覽館登場，台灣虎航除參展外，也同步推出線上旅展，推出全航線單程機票未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。

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台灣虎航表示，促銷期間自6月2日上午10時起至6月5日午夜，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日，民眾於高雄旅展現場購票有機會再享票價9折優惠。每日展場還有限定的成交禮，凡是購買日本、泰國各航線，以及部份指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城等機票的民眾，更能獲得加碼成交禮。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）