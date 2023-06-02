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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉山區狂飆！躲取締急剎車失控　飛越警車撞成廢鐵...畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市六龜區昨(1日)發生一起車禍，一名黃姓男子駕駛特斯拉，疑似在山區內開快車，突然發現警車停在路邊，誤以為員警要取締超速，他急踩剎車卻不慎失控，整部車先撞上路樹後，又飛越警車撞擊路面、路樹，旋轉2圈半後才停下，但特斯拉已成廢鐵，所幸沒有人因此受傷。

▲特斯拉飛越警車瞬間。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲特斯拉飛越警車瞬間。（圖／記者許宥孺翻攝）

台27甲線5.1公里處為易肇事路段，1日下午4點多，六龜分局義寶派出所員警於該處執行定點守望勤務，員警當時坐在警車內，發現一部特斯拉高速從後方衝撞上來，先是撞上警車的右後保險桿、右後照鏡，又騰空飛越警車，在空中轉了2圈半後才落地，路樹受到波及，也朝車體砸下去。

員警見狀後嚇了一跳，趕緊下車查看，發現車內的47歲黃姓駕駛、38歲陳姓乘客都意識清醒，經通報救護人員，將兩人載送到旗山醫院檢查，所幸都沒有受傷，酒測值為0。

▲特斯拉撞警車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲特斯拉受到嚴重撞擊，整部車撞成廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，該處路段限速50公里，黃姓駕駛疑似超速開快車，見到警車停在路邊，以為員警在取締超速，剎車不及的狀況下，先是撞到路樹，又衝撞到住家花盆、路樹，再撞到警車右後保險桿及右後照鏡又撞到路樹，特斯拉安全氣囊全都爆開。詳細肇事原因仍有待釐清。

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