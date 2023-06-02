立委爭取農田水利署補助3885萬餘元　改善鹿野豐源圳灌溉水路

▲劉櫂豪爭取農田水利署補助3885萬餘元，改善鹿野豐源圳灌溉水路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



立委劉櫂豪1日晚上前往鹿野鄉源聖宮與農委會農田水利署台東管理處辦理豐源圳灌溉水路工程說明會，邀集當地農民參與簡報工程規劃，劉櫂豪爭取豐源圳幹線系統強化工程2285萬6千元、豐源圳支分線系統強化工程1599萬8千元，合計3885萬4千元，全數經費由疫後強化經濟與社會韌性特別預算支應，改善老舊破損灌溉水利，提升農田效益。

劉櫂豪表示，過去幾年雖然疫情影響大家生活甚鉅，但因為台灣製造業尤其半導體產業的出口旺盛，使得稅收增加，在朝野共識下，今年初通過疫後強化經濟與社會韌性特別預算，除了每人發放現金6000元外，也針對基礎建設的不足，做韌性強化建設，農田水利署因此編列「提升農業水資源永續韌性建設計畫」，其中爭取3885萬4千元，辦理豐源圳灌溉水路強化工程，包含老舊溝渠改善、水門更新等，強化農田灌溉以及防災排水功能，提升農田效益。

劉櫂豪說明，由於豐源圳部分水路年久失修，且部分路段因為破損嚴重，旱情嚴重時因溢流嚴重已形成乾枯狀況，因此需要儘速強化改善。劉櫂豪也盼望與會的農民朋友給予支持，尤其用地取得部分，盼能全力配合，讓工程能儘速辦理，早日完工，且後續尚有下一期工程，也待用地釐清後，劉櫂豪允諾將全力協助爭取補助，改善農田灌溉水路，提升台東農業基礎建設。