台東生活品牌文創MAX2.0計畫　產品開發輔導合作徵選開跑

▲台東縣政府再次推動「台東生活品牌文創 MAX 2.0 計畫」。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導



為鼓勵台東在地文創工作者跨域交流合作與創新商品開發，台東縣政府再次推動「台東生活品牌文創 MAX 2.0 計畫」舉辦產品開發輔導合作徵選，報名時間自即日起至6月16日下午5時止，縣府也將於6月5日下午2時舉辦線上說明會。

台東縣政府文化處表示，「台東生活品牌文創 MAX 2.0 計畫」透過公開徵選，號召縣內在地有志文創工作者攜手合作開發量產商品，112年度入選業者除可獲得產品開發輔導的專業顧問諮詢及開發經費補貼，更將一同前往台北參與展覽銷售，與相關單位優先進行媒合。

此外，縣府也同時舉辦6場次文創產業實務課程，期能從「設計：提升產品競爭力」、「品牌：提升品牌經營能力」、「行銷：提升市場能見度」等三方面的支持，從創作量產端，到市場銷售端進行陪伴及把關，支持在地產業永續發展，推廣臺東令人嚮往的生活風格與優質產品。

產品開發輔導合作徵選現已開放報名，有興趣的業者可於(bit.ly/TTlifestyle)下載徵選簡章，如果想瞭解更多資訊，歡迎報名6月5日線上說明會 (https://bit.ly/451wYWu)，將於線上提供詳細諮詢。