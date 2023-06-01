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極端氣候強降雨+颱風季　水域救援計劃結合農業無人機

▲關山義消分隊和民間團體嘗試以農業常用的「植保機」練習傳遞救生衣和安全帽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山義消分隊和民間團體嘗試以農業常用的「植保機」練習傳遞救生衣和安全帽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

近年來由於極端氣候的影響常會造成瞬間強降雨的情況，而目前又正值颱風季節的來臨；往往短時間的雨量急遽會造成地區淹水災情，或者有遇上民眾受困水域求助消防隊的情況。關山義消分隊和民間團體嘗試以農業常用的「植保機」練習傳遞救生衣和安全帽，希望日後能在兼顧法令許可和救援人員的安全考量快速完成任務。

因應農業人力不足和鄉村逐漸老人化的問題，以機械來替代人力是不可避免的趨勢；其中包括常見利用農業無人機（植保機）進行田間噴藥和撒肥等作業；關山義消分隊和台東縣機械耕作服務協會計劃善加利用「植保機」的機身穩定特性，演練使用無人機加入立體空間的救援行列，希望能夠安全且快速「確保」被救援人員的安全防護措施。

▲關山義消分隊和民間團體嘗試以農業常用的「植保機」練習傳遞救生衣和安全帽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山義消分隊長周福安表示，有次和義消顧問彭森勇在分享救援任務如何達到安全性高又能快速完成常常考驗著消防人員；尤其在水域救援工作倘若水流湍急更是具有危險性，而時間更是影響成功救援的關鍵因素；彭森勇提議或許能夠嘗試以農業無人機來傳遞救生衣帽給受困者，若是能先做好初期的安全防備就能大幅降低受困者不幸溺水意外發生。

身兼台東縣機械耕作服務協會理事長的彭森勇也與會員們討論並得到大力支持，演練農業無人機進行傳遞救生衣帽的順暢程度；關山義消分隊長周福安指出，在演練過程中穩定性強的農業無人機順利完成任務沒有困難度，會考量在符合相關規定的情況下期盼救援的行動中與協會合作，畢竟能夠安全、順利完成救援使命是大家共同的目標。

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